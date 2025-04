PETE HEGSETH: PENTAGON Watchdog lança a investigação das mensagens de sinal do secretário de defesa

CNN

O Inspetor Geral em exercício do Departamento de Defesa revisará o uso de sinal do Secretário de Defesa Pete Hegseth em um bate -papo em grupo com outras autoridades de segurança nacional para discutir ataques militares contra os houthis no Iêmen no mês passado, anunciou o escritório do IG na quinta -feira.

Em uma carta a Hegseth, o inspetor -geral interino Steven Stebbins escreveu que o objetivo da “avaliação” do IG é determinar se a Hegseth e outros funcionários do Pentágono “cumpriram as políticas e procedimentos do DOD para o uso de um pedido de mensagens comerciais para negócios oficiais”.

A investigação também examinará se Hegseth cumpriu os requisitos de classificação e retenção de registros, diz a carta. A revisão ocorrerá em Washington, DC e na sede do Comando Central dos EUA em Tampa, Flórida, acrescenta.

O presidente e membro do ranking do Comitê de Serviços Armados do Senado solicitou que Stebbins conduzisse uma revisão depois que a revista Atlantic informou no mês passado que Hegseth e outros altos funcionários da segurança nacional usaram o sinal de aplicativo de mensagens para discutir ataques militares contra os houthis no Iêmen.

A informação Hegseth divulgou no bate -papo de sinal, incluindo o tempo exato de greves contra os houthis e os tipos de aeronaves e sistemas de armas que seriam usados, foi altamente classificado no momento em que a escreveu, informou a CNN. Hegseth compartilhou as informações com o grupo, que incluiu o vice -presidente e o consultor de segurança nacional, 30 minutos antes do início da operação, mostraram os textos divulgados pelo Atlântico.

As principais autoridades dos EUA disseram que as informações compartilhadas nas mensagens de texto não foram classificadas, e o porta -voz de Hegseth, Sean Parnell, também negou que qualquer informação classificada fosse compartilhada.

“Essas mensagens de bate -papo de sinal adicionais confirmam que não havia materiais classificados ou planos de guerra compartilhados”, disse Parnell na semana passada. “O secretário estava apenas atualizando o grupo em um plano que estava em andamento e já havia sido informado por meio de canais oficiais. O povo americano vê através das tentativas patéticas do Atlântico de distrair a agenda de segurança nacional do presidente Trump”.

Como parte da investigação, Stebbins indicou que Hegseth provavelmente terá que entregar os materiais para o IG revisar.

Stebbins, que já atuou como vice -inspetor geral do Pentágono, foi nomeado IG de atuação depois que Trump demitiu Robert Storch, que foi demitido por Trump junto com mais de uma dúzia de outros inspetores gerais em agências federais nas primeiras semanas do governo Trump.