PGJ Lean Araújo participa de reunião onde presidente da Câmara dos Deputados reafirma compromisso com o MP

O procurador-geral de Justiça de Alagoas, Lean Araújo, participou, nesta quarta-feira (9), da reunião do Conselho Nacional dos Procuradores–Gerais (CNPG), em Brasília, ocasião em que o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Federal pelo estado da Paraíba, Hugo Motta, fez uma visita aos chefes dos MPs de todo o Brasil. O encontro ocorreu durante a 3º reunião ordinária do colegiado, realizada na sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), na capital federal.

Durante a visita, Hugo Mota ressaltou que a presidência da Câmara dos Deputados busca aprimorar o diálogo com o Ministério Público e vai trabalhar para aproximar as instituições na promoção de políticas públicas de interesse da população brasileira.

Como exemplo, citou o texto da Proposta de Emenda à Constituição que estabelece novas diretrizes sobre segurança pública no Brasil. Para o parlamentar, é fundamental que o MP brasileiro esteja atento à pauta, pois o avanço do crime organizado e todas as demais questões relacionadas têm relação com a atividade-fim dos procuradores e promotores de Justiça.

“A colaboração de todos nesta e em outras pautas relevantes será muito rica, pois a instituição é imparcial e possui credibilidade perante a sociedade. Em relação ao trabalho e pleitos do Ministério Público, vamos garantir que o órgão consiga atuar de forma firme na busca por Justiça e na defesa dos cidadãos. Minha gestão será marcada pelo dialogo e equilíbrio, neste sentido, conto com todos”, afirmou.

Para Lean Araújo, a visita surtiu efeito positivo: ” O presidente da Câmara Federal demonstra, com a sua presença no CNPG, o compromisso com o diálogo entre as Instituições”, disse o chefe do Ministério Público do Estado de Alagoas.

O presidente do CNPG, procurador-geral de Justiça do MPDFT, Georges Seigneur, reforçou a importância do diálogo com todos os poderes da União em torno de temáticas que reflitam em melhorias para a sociedade e na proteção dos seus direitos.

“Este Colegiado trabalha pela construção do dialogo e de ações voltadas ao fortalecimento da segurança pública e de outras pautas de interesse da população. Estamos em um momento que demanda colaboração e trabalho conjunto em temáticas tão sensíveis. Comungamos de uma missão em com que é o desenvolvimento social e a proteção do cidadão”, finalizou.