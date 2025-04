PGJ Lean Araújo recebe convite para Encontro Notarial do Nordeste

O procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, reuniu-se, nesta segunda-feira (14), com membros da diretoria do Colégio Notarial do Brasil – Seção Alagoas (CNB-AL). Na ocasião, ele recebeu formalmente o convite para participar do Encontro Notarial do Nordeste, evento que ocorrerá em Maceió, no dia 25 de abril.

O Encontro terá o objetivo de promover capacitação e debater as novidades e os principais temas da atualidade notarial brasileira. Durante o evento, será realizada a posse da Diretoria do Colégio Notarial do Brasil – Seccional Alagoas, entidade fundada no início deste mês. “A associação já tomará posse realizando o primeiro evento de capacitação notarial aqui estado, o que é importante para aqueles aprovados no 1º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas”, afirmou o chefe do Ministério Público do Estado de Alagoas, Lean Araújo.

“Viemos apresentar o Colégio Notarial do Brasil, seccional Alagoas, e mostrara, ao mesmo tempo, que nós estamos nos organizando enquanto entidade e que queremos estabelecer uma boa interlocução com o Ministério Público, principalmente agora que nos foram dadas novas atribuições, como, por exemplo, fazer o inventário que envolve menores de idade”, explicou Fábio Kendi Takahashi.

Durante a conversa, Priscila Falcão, também membro da diretoria, contou que Alagoas foi o último estado a criar a sua unidade de classe: “Só faltava Alagoas realizar o comando constitucional para o concurso para delegados, delegatários de notários e registradores e, ano passado, ele finalmente aconteceu. Então, o Colégio Notarial Brasileiro é resultado dessa nova leva de tabeliões, de registradores que também possuem atribuições em notas de institucionalizar enquanto associação esses profissionais. E isso é um marco não somente porque nós temos agora tabeliões efetivos titulares de cartórios, mas, sobretudo, porque a atividade extrajudicial ganha protagonismo no processo de desjudicialização”, esclareceu.

O evento

Entre as atividades que serão debatidas no Encontro para o qual Lean Araújo foi convidado, estão duas oficinas práticas: a primeira será sobre o “e-Notariado e a Prática de Atos Eletrônicos” e, a segunda, sobre as “Novas Modalidades de Atas Notariais”. O evento também terá espaço para as novidades que estão para chegar ao universo notarial, como a Escrow Account e a Smart Escritura, além de uma apresentação jurídica sobre o tema “Sucessões e Inventário – Extrajudicialização e a Resolução nº 35”.