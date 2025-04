Pintura de icônica cena de Trump de Trump de Butler Rally agora pendura no Grand Fayer da Casa Branca

CNN

Uma pintura de uma cena icônica do presidente Donald Trump sobrevivendo a uma tentativa de assassinato na Pensilvânia no verão passado agora está no grande hall de entrada da Casa Branca, depois que um retrato oficial do ex -presidente Barack Obama foi transferido do local.

A conta oficial de mídia social da Casa Branca postou uma imagem da pintura de Trump – cuja autenticidade dois funcionários confirmaram separadamente à CNN. O retrato de Obama foi movido através do Grand Hallyer, no lugar de um retrato do presidente George W. Bush. O 43º presidente foi transferido para se juntar a seu pai por uma escada próxima.

A imagem dramática de Trump levantando o punho direito, com sangue espalhado em seu rosto, tornou -se um emblema de força em sua campanha presidencial. Na manhã de sexta -feira, ele está em um dos lugares mais proeminentes da ala leste da Casa Branca.

A tradição da Casa Branca exige que retratos dos presidentes americanos mais recentes recebam a colocação mais proeminente, na entrada da mansão executiva, visível aos convidados durante eventos oficiais. Um retrato oficial de Trump ainda não foi revelado, mas um Funcionário disse que o presidente queria esse momento de Butler, Pensilvânia, servir no papel de destaque.

A medida é uma reminiscência de uma decisão que Trump tomou durante seu primeiro mandato, quando substituiu os retratos de Bill Clinton e George W. Bush no grande hall de entrada, optando por destacar William McKinley e Theodore Roosevelt.

O retrato de Obama ainda está em um local de destaque, do outro lado do grande hall de entrada de onde está desde 2022. Um retrato do ex -presidente Joe Biden não foi concluído.

A CNN entrou em contato com a Associação Histórica da Casa Branca para comentar. Um porta -voz de Obama se recusou a comentar.

Financiado privado pela Associação Histórica da Casa Branca sem fins lucrativos, a tradição formal do retrato presidencial passou a ser no início dos anos 1960 sob a primeira -dama Jacqueline Kennedy, de acordo com o ex -curador da Casa Branca Betty Monkman. Antes disso, havia uma política relativamente “aleatória”, disse Monkman em um podcast de 2017 para a associação, com os retratos sendo financiados pelo Congresso ou encomendados por amigos – ou pelo próprio presidente.

Detalhes sobre a origem deste retrato de Trump, seu artista e que pagaram por ele não ficaram imediatamente claros, embora pareça ser baseado em fotografias icônicas de Trump tomadas momentos após a tentativa de assassinato em seu Butler de julho de 2024, Pennsylvania, renunciaram ao fotógrafo da Associated Press Evan Vucci e pelo New York Times Doug Mills.

Na era moderna de retratos da Casa Branca, presidentes e primeiras damas convidaram seus antecessores, ex -funcionários e amigos e familiares para revelar cerimônias.

“É uma declaração de generosidade sobre o atual presidente e primeira -dama para convidar todas essas pessoas de um governo cessante”, disse Monkman, lembrando uma cerimônia durante o governo Johnson para o retrato de Eleanor Roosevelt.

A nova pintura foi realizada dentro da ala oeste na terça -feira de manhã e foi pendurada sem pompa e circunstância significativas na manhã de sexta -feira, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.

Retratos oficiais do presidente e primeira -dama da coleção da Smithsonian National Portrait Gallery estão atualmente em andamento, embora uma inauguração ainda não tenha sido anunciada. Ambos os retratos serão pagos por fundos privados, incluindo uma doação de US $ 650.000 do Save America Pac de Trump e uma doação privada adicional, que apóia taxas de artistas, remessa, enquadramento, instalação e eventos, de acordo com a porta -voz da National Portrait Gallery, Concetta Duncan.

Uma impressão de uma fotografia de 1989 de Michael O’Brien de um trump sorridente em um terno, jogando uma maçã vermelha, também está na coleção da National Portrait Gallery.