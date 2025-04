Piojo Herrera sobre Duel contra o México: “Vamos ganhar, já vencer bem”

Técnico da Costa Rica não Shou

O Copo de ouro 2025 Ainda não começou, mas já tem um cruzamento que promete monopolizar refletores: Costa Rica vs. México.

Um duelo carregado de história, tensão e agora também um ingrediente extra, com Miguel Piojo Herrera sob o banco Tico.

O estrategista mexicano enfrentará seu país natal em um estágio inicial do torneio e não esconde seu entusiasmo pelo desafio.

“Feliz, no final, os rivais que íamos enfrentar eram fortes, pois algo estava curando cabeças nas quatro finais. Estamos prontos. Se queremos ser campeões, sabemos que temos que competir. Temos o melhor, digo porque ele é o último campeão da Liga das Nações.

A equipe nacional de Costa Rica Ele também compartilha um grupo com Surinam e a República Dominicana.

Costa Rica foi emparelhada com México No mesmo grupo, que garante um duelo de alta tensão desde a primeira fase. Para o treinador asteca, este evento não apenas representa um desafio de futebol, mas também um confronto carregado de simbolismo.

“Foi uma possibilidade muito grande, o Copo de ouro Está ao virar da esquina. Para minha proximidade levando a equipe, qualificando a Copa de Ouro, o confronto já foi dado. Ele estará cheio de muita morbidade, mas estamos prontos para vencer este jogo ”, disse ele à ESPN.

Piojo Herrera não evita a morbidade que gera sua figura no contexto do futebol de seleções. O ex -mexicano do México, e agora estrategista da equipe da Costa Rica, garante que sua abordagem seja clara: competir e vencer.

“Acho que enfrentar alguém está feliz. Esse confronto estava prestes a ocorrer a qualquer momento. Quão bom é dado em breve e que existe a possibilidade de enfrentar um time sólido. Na quadra de futebol, iremos vencer esse jogo e vencê -lo bem”, disse ele firmemente.

Piojo Herrera, treinador de seleção da Costa Rica. 2025. Getty Images

A competição será realizada nos Estados Unidos e no Canadá de 14 de junho a 6 de julho de 2025