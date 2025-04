‘Podemos criar algo imbatível’: o cérebro por trás dos nerds de luta

São Paulo – do ápice do UFC ao Madison Square Garden, de apenas algumas dúzias de presentes a Donald Trump e Elon Musk sentado na gaiola, os nerds de luta estão deixando o MMA em choque com performances incríveis – e dominantes – dentro do octógono.

E eles não têm planos de desaceleração.

Caio Borrilo, Mauricio Ruffy, Carlos Prates e Jean Silva têm um recorde combinado de 18-0 sob o banner do UFC. Na UFC 314, Silva procura adicionar outra vitória a essa lista quando enfrenta Bryce Mitchell. No final deste mês, as manchetes dos Prates UFC Kansas City contra Ian Machado Garry. Borrilo aguarda sua próxima tarefa para consolidar seu lugar como o candidato número 1 no meio-médio, e Ruffy está atualmente respirando rapidamente depois de desmantelar o rei Green com um nocaute do final do ano no UFC 313 em março passado.

Mas quem são os homens em óculos engraçados que lideram esse embalagem?

Pablo Sucupira, fundador da equipe e treinador, é um veterano lutador e boxeador que ficou descontente com esse negócio. É difícil ganhar a vida competindo como atacante, mesmo com sucesso no cenário regional do Brasil no Brasil – e até no exterior, às vezes. A plataforma fornecida por organizações de artes marciais mistas, especialmente o UFC, abriu os olhos de Sucupira para um projeto maior.

Ele fundou o Combat Club em São Paulo e começou a treinar combatentes. Então tudo mudou quando um jovem de Maranhao atravessou essas portas.

“Caio Borrilo chegou a São Paulo em 2014 e, a partir do momento em que nos conhecemos e começamos a treinar juntos, a equipe ficou mais forte”, disse Sucupira. “Paramos de boxe e Muay Thai e focamos apenas no MMA. Foi uma longa jornada, mas encontramos no MMA nosso verdadeiro caminho.”

Borrilho foi o primeiro talento de combater os nerds a invadir a cena do MMA, assinada para competir Dana WhiteSérie de candidatos Em 2021. A equipe sentiu a necessidade de adicionar outro treinador para prepará-lo para essa tarefa, já que Sucupira era o único tempo completo e Wagner Mota lidou com o treinamento do Jiu-Jitsu. Ruffy sugeriu um toque da velha escola para o grupo com Flavio Alvaro, um veterano de 60 lutas profissionais de MMA.

Alvaro se encontrou com Sucupira e compartilhou sua abordagem quando se trata de quedas no MMA, pelas quais Sucupira se apaixonou. Alvaro já tinha 40 anos e passou por muito no esporte, mas pediu a Sucupira um salário que era impossível para a equipe pagar nesses estágios iniciais.

“Obrigado, sou um grande fã, mas a equipe está começando agora e não temos esse dinheiro”, disse Sucupira à Alvaro após a reunião. “O que tenho aqui é um ótimo conceito de luta que acho que se alinha bem com o seu, e acho que juntos podemos criar algo imbatível.”

Eles apertaram as mãos, e Alvaro voltou para casa. No dia seguinte, ele ligou de volta.

“Pablo, eu não sei o que você tem, se é a sua confiança, mas a ideia atingiu”, disse Alvaro ao Sucupira por telefone. “Estou dentro. Não quero receber nada, quero apostar no que você está fazendo.”

A partir daquele dia, o Combat Club se tornou nerds de luta – e Borrilon venceu duas vezes em Tuck Para obter um contrato do UFC.

“Eu sou o cérebro, Mota é o coração, e Flavio são as bolas [of Fighting Nerds]”Sucupira disse, rindo.“ Eu me formei em marketing e depois deixei a carreira quando comecei a lutar. Não gostei desse nome, queria algo que realmente nos representava, e foi assim que os nerds de luta ganharam vida. ”

Alvaro se aposentou como lutador de MMA em 2017, tendo vencido 49 de 60 lutas e enfrentou vários jovens que um dia estariam no UFC. Ele atingiu o pico em 2007, indo 11-1 e vencendo quatro torneios de uma noite em um período de seis meses em uma promoção subterrânea sangrenta e ultra-violenta chamada Rio Heroes.

Quando você pensa “nerd”, essa não é exatamente a imagem que aparece em sua cabeça.

“Nem todos os homens inteligentes são necessariamente legais”, disse Alvaro com um sorriso. “Gosto de dizer que sou um novo ângulo dos nerds de luta. Sou um nerd sombrio, sou mais um Lex Luthor. Se fosse uma história em quadrinhos, eu seria um vilão inteligente.”

“Sempre dei tudo o que tenho de maneiras muito reais e intensas neste esporte”, continuou ele. “Sempre gostei de grandes desafios, lutas sangrentas, agressividade. Isso não me deixa menos nerd ou mais nerd do que ninguém, mas me coloca nessa posição. Eu sempre me vi como um homem inteligente, e minha inteligência vem desse lado malvado. Luta não é apenas sobre vencer, mas como posso trazer danos, punição e punição aos meus oponentes. Para mim. [UFC] Ganhos, a maioria deles veio com bônus e bônus vêm da violência. ”

Nem todo nerd de luta é o mesmo. Tome Borrilho como exemplo. O talento dos médios é 7-0 no UFC, com todas, exceto duas dessas vitórias chegando por decisão e Borrilo raramente dando as rodadas. Para Alvaro, isso é domínio.

Silva e Prates oferecem violência, uma taxa de nocaute de 100 % no octógono. Ruffy é um artista na forma mais pura da palavra.

“Quero trazer o melhor deles onde eles são ótimos”, disse Alvaro. “Não tento forçar minha opinião sobre o que eles fazem. Eu tenho que acrescentar de uma maneira que os torne ótimos do jeito que são.”

O sucesso do Fighting Nerds no UFC os levou a ganhar muitos prêmios como melhor equipe de MMA de 2024, e Alvaro admite que luta com esse pensamento.

“Eu acho que realmente merecemos essa honra, e por isso dura muitos, muitos anos, precisamos de um cinto”, disse Alvaro. “Muitas ótimas equipes tinham cintos. Greg Jackson, Chute Boxe, também conhecido como time americano, time brasileiro. Goste ou não, essas equipes estão um passo à nossa frente. Se você fala sobre as melhores nações de futebol do mundo, as melhores são as que venceram as Copas do Mundo.

“Ao mesmo tempo, acho que os nerds de lutar se tornaram um conceito hoje, e esse conceito é mais importante do que as vitórias. Os nerds de combate mostraram que os homens mais inteligentes podem lutar e vencer. Victory coroa o trabalho bem feito, o que é mais próximo, mas não é um pouco mais próximo. Estamos perseguindo, ter quatro cintos em casa. ”

Sucupira sonha no dia em que ele ganha um título do UFC como treinador, mas esse não é seu objetivo final. Depois de ter seu primeiro atleta na empresa com Borrilho, ele está constantemente movendo os posts.

Para Sucupira, assistir seu projeto Blossom parece um sonho de febre.

“Eu abraço essa pressão, essa responsabilidade, e não evito”, disse Sucupira. “Estou tão focado no processo que ainda é um pouco difícil para mim entender o sucesso de combater os nerds. Estou tão focado nas coisas que precisamos para conquistar e fazer muitos desafios importantes por vir que não posso desacelerar e apreciar tudo. Estamos em uma missão muito maior.