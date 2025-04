Polícia apreende arma após denúncia de violência doméstica no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Penedo

Uma denúncia envolvendo violência doméstica, ameaça e porte ilegal de arma movimentou policiais militares do 11º Batalhão na madrugada deste sábado, 05 de abril, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Penedo.

A guarnição Pelopes I foi acionada por volta das 01h50 após receber informações de que uma mulher havia dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), relatando ter sido ameaçada de morte pela própria companheira, identificada pelas iniciais T.S.F. Conforme a vítima, a acusada estava armada dentro da residência onde ambas moram, localizada na Rua Antônio Nunes.

Com apoio da guarnição Força Tarefa 03, os policiais foram até a UPA e confirmaram os relatos. Imediatamente seguiram para o imóvel, realizando buscas autorizadas pela vítima devido ao risco da agressora retornar ao local e cumprir as ameaças.

Durante as buscas, T.S.F. apareceu acompanhada de uma testemunha, o Sr. C., que confirmou ter presenciado a situação. Ao ser questionada pelos policiais, a acusada revelou que a arma estava escondida sob a cama do casal, onde os militares apreenderam um revólver calibre .22 com quatro munições intactas.

Todos os envolvidos foram encaminhados ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Penedo, onde a Polícia Civil adotou as providências cabíveis. O caso será investigado para apurar outros possíveis detalhes e circunstâncias relacionadas ao ocorrido.

Material apreendido pela Polícia Militar:

1 revólver calibre .22

4 munições intactas calibre .22

A Polícia Militar ressalta a importância da denúncia e reforça que situações de violência doméstica devem ser comunicadas às autoridades imediatamente para garantir a proteção das vítimas e evitar consequências mais graves.