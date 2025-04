Polícia Militar aborda suspeitos com armas brancas na rodovia AL-225, próximo a Piaçabuçu

Na tarde desta sexta-feira, 4 de abril, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo na rodovia AL-225, próximo à comunidade Paciência, no município de Piaçabuçu, quando flagraram dois homens em atitude suspeita. Os indivíduos empurravam um carrinho de mão e portavam uma mochila; ao perceberem a aproximação da viatura, apresentaram nervosismo e tentaram alterar o trajeto rapidamente.

Desconfiados do comportamento, os militares decidiram efetuar uma abordagem minuciosa. Durante a revista pessoal, foi encontrada uma faca na cintura e outra na mochila do suspeito identificado pelas iniciais P. H., já conhecido por possuir passagens pela polícia. Com o segundo homem abordado, identificado como S. dos S., também foi apreendida outra faca escondida em sua mochila.

A dupla confessou ser usuária de drogas e admitiu histórico de envolvimento em situações de conflito na região. Diante disso, a guarnição da Polícia Militar lavrou dois Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs), enquadrando ambos por posse ilegal de arma branca.

A Polícia Militar reforça que continua intensificando o patrulhamento preventivo na região para garantir segurança à população e impedir atos criminosos nas rodovias e comunidades próximas de Piaçabuçu.