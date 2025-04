Polícia Militar divulga balanço da operação Epílogo em Penedo: 22 prisões e arsenal apreendido

A Polícia Militar de Alagoas apresentou nesta quinta-feira (03) um balanço detalhado da operação Epílogo em Penedo, uma das cidades alagoanas que esteve no centro da megaoperação deflagrada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) para desarticular uma organização criminosa atuante em diversas regiões do estado.

Com foco principal nos municípios de Penedo, Piaçabuçu, Maceió e Arapiraca, a operação mobilizou um efetivo de peso e contou com apoio de unidades especializadas da PM e da Polícia Civil. Ao todo, 300 agentes de segurança participaram da ofensiva, utilizando 100 viaturas para o cumprimento de 58 mandados judiciais, sendo 32 de prisão. Até o momento, 22 pessoas foram presas.

Durante as ações realizadas em Penedo e cidades vizinhas, os policiais apreenderam materiais ligados ao crime organizado, incluindo uma balança de precisão, uma máquina de manuseio de munições, carregador de pistola, coronhas desmontadas, estojos de munição e uma substância análoga à maconha.

Força-tarefa reforçada

A complexidade e a amplitude da operação exigiram a atuação de diversas unidades da Polícia Militar, entre elas:

ROTAM

BOPE

COPES

BPRV

BPA

BPTRAN

CHOQUE

3º BPM

1ª, 5ª, 7ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª CPMIs

Já pela Polícia Civil, participaram equipes da 7ª Delegacia Regional, além dos grupos especializados TIGRE e CHECOPI.

Comando e articulação estratégica

A operação foi coordenada por autoridades de alto escalão da segurança pública de Alagoas. O comandante da Polícia Militar, coronel Paulo Amorim, atuou ao lado do secretário de Segurança Pública, Flávio Saraiva, do diretor de Inteligência da SSP, tenente-coronel Duarte, e do comandante do CPRSUL, tenente-coronel Anaximandro, com apoio do comandante do 11° BPM, major Jércio, sediado em Penedo.

Também estiveram à frente da ação os delegados Igor Diego, João Marcelo, Rodrigo Missano e Maurício Cruz, todos atuando de forma integrada para garantir o sucesso da operação.

Compromisso com a segurança

A operação Epílogo reafirma o compromisso das forças de segurança de Alagoas com o combate direto ao crime organizado e com a preservação da ordem pública, especialmente em municípios estratégicos como Penedo. A atuação rápida e coordenada das equipes reforça a confiança da população no trabalho policial e mostra que o enfrentamento à criminalidade segue sendo prioridade no estado.

Com informações do 11ºBPM