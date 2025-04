Policiais que não descartam o jogo sujo na morte de Atress Sophie Nyweide

Polícia em Vermont investigando a morte súbita de Atressão de 24 anos Sophie Nyweide Digamos que ela foi encontrada sem vida é uma margem do rio … e eles olharam em uma variedade de causas possíveis, incluindo jogo sujo.

A polícia de Bennington diz a TMZ … O corpo de Sophie foi encontrado não muito longe de uma escola em Bennington por volta das 4 da manhã é 14 de abril, e ela foi declarada morta no local.

Disseram-nos que o corpo dela estava perto de uma estrutura improvisada com uma enigma feita de árvores derrubadas-e nada está sendo descartado neste momento em termos de uma causa de morte.

Disseram -nos que um homem estava com Sophie quando ela morreu, e ele coopere com policiais … embora os policiais acrescentem que ele não é considerado suspeito ou pessoa de interesse.

A polícia nos diz que havia outras pessoas saindo com Sophie no The Lean-to-to A antes de sua morte … e a área de policiais tentando rastreá-las para entrevistas.