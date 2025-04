Por que Hegseth parece seguro – por enquanto – apesar da nova crise de bate -papo em grupo

CNN

Pete Hegseth não se tornou secretário de defesa porque tinha o currículo de um grande estadista.

Mas o presidente Donald Trump passou um enorme capital político sendo confirmado por Hegseth porque o chefe do Pentágono reflete a identificação política e instintos políticos de Trump. O objetivo de sua seleção era mostrar as convenções e características que normalmente definirem os principais funcionários de segurança nacional não se aplicam no segundo mandato do presidente do presidente.

É por isso que Hegseth parece seguro, apesar de impressionantes novas revelações de que ele compartilhou planos militares sensíveis em um bate -papo em grupo que incluía sua esposa e irmão, entre outros, seguindo um escândalo anterior sobre seus detalhes de comunicação sobre greves sobre o Iêmen em uma conversa com os principais funcionários.

Não é totalmente surpreendente que a ex -âncora da Fox News não esteja agindo como o tipo de oficial de segurança nacional que protege informações confidenciais com sua vida.

“É o que você recebe quando realmente não se importa com qualificações para empregos como esse, quando você não está escolhendo pessoas experientes, quando sua principal qualificação é a lealdade pessoal para Donald Trump”, disse o consultor de segurança nacional de Trump, John Bolton, na segunda-feira em “CNN News Central”. “É isso que ele tem em Hegseth. É por isso que ele está aderindo a ele. Mas não é o que você precisa fazer o trabalho.”

Todos em um gabinete Trump opera em tempo emprestado. A frase “servindo ao prazer do presidente” parece particularmente adequada, dada a natureza caprichosa desse comandante em chefe.

Mas demitindo Hegseth três meses em um mandato que começou com especialistas em segurança nacional, alertando que ele estava perigosamente despreparado para liderar o Pentágono forçaria um Trump envergonhado a admitir que havia cometido um erro.

E, criticamente, Hegseth ainda não cometeu a transgressão imperdível que levou à partida de dois secretários de defesa do primeiro mandato de Trump-tentando frustrar o presidente. O primeiro, o general marinho aposentado James Mattis, travou uma longa batalha para controlar os instintos de política externa “America First” do presidente. A palha final veio quando Trump exigiu a retirada das tropas dos EUA da Síria. Outro ex -secretário de Defesa, Mark Esper, escreveu sua carta de demissão meses antes de uma partida que foi inevitável quando ele disse publicamente que se oporia ao uso de tropas para reprimir protestos políticos domésticos.

Drama fresco em torno de Hegseth é outro lembrete de que a 47ª órbita do presidente não segue as regras das administrações normais, nas quais a violação de informações sensíveis seria uma desgraça de final de carreira.

Aqueles ejetados do círculo interno político caótico Trump, por contraste, geralmente cometiam uma transgressão que ofende ou contradiz o próprio presidente.

As últimas controvérsias dizem respeito a planos detalhados sobre uma operação militar contra os houthis no Iêmen que foram compartilhados em um segundo bate -papo em grupo de sinais. Este estava no telefone pessoal da ex -âncora da Fox News e incluiu sua esposa, advogada e irmão, três pessoas familiarizadas com o bate -papo disseram à CNN. O bate -papo foi criado durante o processo de audiência de confirmação de Hegseth, disseram dois dos que estão familiarizados com o assunto. Mas Hegseth continuou usando o bate -papo para se comunicar depois que ele foi confirmado, disseram as fontes.

Como uma questão de segurança nacional, a falta de discrição de Hegseth zomba dos padrões e leis que seus subordinados civis e militares devem seguir. É até possível que o pessoal dos EUA de serviço ativo envolvido em greves contra os militantes apoiados pelo Irã no Iêmen possa ter sido colocado em risco.

Se a abordagem assustadora de Hegseth – que pudesse deixar conversas sobre operações militares sensíveis à penetração por agências de inteligência hostis – tivessem causado um desastre militar, Trump não teria opção a não ser agir. Esse ponto ainda não foi alcançado. Mas se sua mordomia das forças armadas como um todo refletir seu descuido até agora, o alarme será montado sobre a qualidade dos conselhos que chegam ao presidente.

Também haverá questões de moral e a autoridade do secretário de Defesa, uma vez que funcionários ou militares de nível inferior quase certamente enfrentariam disciplina, demissão ou até acusação por esse manuseio de material sensível.

As notícias do segundo bate -papo de sinal ocorreram quando alguns dos ex -conselheiros mais próximos de Hegseth emitiram avisos sobre turbulência no Pentágono. Eles incluíram seu ex -porta -voz John Ullyot e três ex -altos funcionários Hegseth demitidos na semana passada – o principal consultor Dan Caldwell; Vice -chefe de gabinete Darin Selnick; e Colin Carroll, que era chefe de gabinete do vice -secretário de defesa.

“Faz um mês de caos total no Pentágono. De vazamentos de planos operacionais sensíveis a demissões em massa, a disfunção é agora uma grande distração para o presidente – que merece melhor de sua liderança sênior”, disse Ullyot em comunicado obtido pela CNN. Ullyot também escreveu um artigo político.

Os sinais de desordem no Pentágono são especialmente preocupantes, pois estão construindo em um momento em que a liderança sóbria e cuidadosa dos militares mais letais do mundo parece mais importante do que nunca.

O esforço do governo-por exemplo-para tentar acabar com a guerra provocada quando a Rússia, a maior energia nuclear do mundo, a Ucrânia invadida parece estar chegando a um ponto de fazer ou quebrar e pode causar conseqüências geopolíticas imprevisíveis. A equipe de Trump está no meio das conversas nucleares críticas com o Irã. Se eles falharem, o presidente enfrentará uma escolha fatal sobre o lançamento de ataques militares de risco para impedir a suposta busca da República Islâmica por uma arma nuclear. E a guerra tarifária selvagem do presidente aguçou um impasse que já fervendo com a China. Mesmo um incidente menor entre forças em trimestres próximos em águas tensas do leste da Ásia pode desencadear um conflito de superpotência.

Como costuma ser o caso, a dinâmica em jogo na nova crise de Hegseth foi revelada nas declarações públicas do governo.

O Secretário de Defesa demonstrou o pugilismo de que convenceu Trump de que ele era o homem a realizar um expurgo de “Anti-Woke” no Pentágono no cenário incongruente do gramado sul da Casa Branca, onde centenas e crianças e famílias desfrutaram do rolo anual de ovos de Páscoa.

Hegseth criticou a mídia “Fake News”, fontes anônimas e “Hoaxsters”, que ele afirmou inventar a nova história para distrair sua revolução de Maga do outro lado do rio na sede militar dos EUA para colocar “o Pentágono de volta nas mãos dos combatentes da guerra”. Olhando diretamente para a câmera, como ele fez em “Fox and Friends”, ele reclamou: “É isso que a mídia faz. Eles pegam fontes anônimas, descontentaram ex -funcionários e tentam cortar e queimar as pessoas e arruinar suas reputações”.

Esta é uma prática clássica Trumpiana: desviando uma controvérsia prejudicial, criando uma nova luta com forças desprezadas pela base do MAGA e alegando que qualquer crítica é motivada por forças pantanosas que se opunham à revolução.

Trump veio em auxílio de Hegseth no mesmo evento, tendo conversado com o secretário de defesa depois que a história foi relatada pela primeira vez pelo New York Times no domingo.

“Pete está fazendo um ótimo trabalho. Todo mundo está feliz com ele”, disse Trump. “São apenas notícias falsas. Eles apenas inventam histórias. Acho que é – parece funcionários descontentes. Ele foi colocado lá para se livrar de muitas pessoas más, e é isso que ele está fazendo. Você nem sempre tem amigos quando faz isso.”

A posição de Trump mostrou que ele é relutante em entregar o que seus funcionários considerariam uma vitória aos jornalistas, a quem eles consideram adversários em uma luta amarga.

Não foi a primeira vez que o presidente resgatou a nascente carreira política de Hegseth. Trump apoiou fortemente seu então indicado quando suas perspectivas de confirmação foram abaladas por alegações relacionadas à bebida e má conduta sexual, que Hegseth negou, no final do ano passado. Muitos especialistas em Washington pensaram que a indicação era brinde. Mas a recusa do presidente em perder Hegseth, um veterano de guerra do Iraque e do Afeganistão, foi escolhido por mídia conservadora e ativistas que lançaram uma campanha de apoio feroz. A pressão forçou vários senadores republicanos que tinham reservas sobre Hegseth a se alinhar.

Ainda não há sinal de que o apoio a Hegseth esteja começando a rachar novamente no Capitólio. Mas os senadores republicanos sem dúvida agradeceram o recesso da Páscoa que os colocou de volta em seus distritos e longe da mídia de Washington.

Havia alguns sinais de inquietação, no entanto.

O deputado do Partido Republicano da Flórida, Carlos Giménez, disse a Pamela Brown da CNN que as novas alegações em torno de Hegseth “deveriam ser uma lição para todos” no governo. “Muitas agências federais usam o sinal porque deve ser uma aplicação criptografada e muito segura. O fato de que essas coisas estão sendo vazadas agora questionam o quão realmente é o sinal seguro”, disse Giminez. Mas ele não pesava no destino de Hegseth.

No mundo de Trump, tudo gira em torno da alavancagem e lealdade. E o último escândalo de Hegseth sugere que ele ficará em dívidas ainda maiores com o presidente. Presumivelmente, ele estará ainda mais interessado em fazer o que o presidente quiser. Então, Trump pode gostar de tê -lo um pouco mais.

Mas mesmo Trump pode ser forçado a repensar se surgiu que Hegseth continuasse a postar detalhes militares sensíveis em aplicativos de mensagens depois que a primeira tempestade de sinal foi relatada pelo Atlântico.

Há outra regra do primeiro mandato do presidente que pode se aplicar. Cada subordinado subordinado tem a confiança de Trump-até o momento em que não.