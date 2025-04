Por que o Barcelona é uma equipe divertida de novo

A versão atual do Catalan Club, apenas inspirada pelo filme Hansi, agora enfrenta dois clássicos e duas semifinais intensas na Copa del Rey e na Liga dos Campeões

Se você é de Barcelona Ou simplesmente um neutro que está desfrutando de sua energia nesta temporada, ele está começando a se sentir em 2011 novamente? Essa campanha de 2010-2011 foi sua terceira temporada sob as ordens de Pep Guardiolaem que sua equipe, liderada por Lionel Messi, Xavi e Andrés Iniestaele enfrentou três clássicos em 19 dias para decidir se o Barça foi proclamado campeão de Laligacampeão do Copa del Rey e vencedor da final do Liga dos Campeões Um Wembley.

Spoiler: Dois dos três, não é ruim! Mas foi uma festa extraordinária, controversa e exaustiva, cheia de testes e, finalmente, emocionante.

Barcelona deslumbra com seus fãs de futebol e fãs neutros igualmente, e todos somos melhores graças a isso. Alex Caparros/Getty Images

A versão atual do Catalan Club, recém -inspirada no treinador Hansi Flickagora enfrenta dois clássicos e duas semifinais intensamente probatórias contra o Inter, de Milão Nos 17 dias seguintes para decidir se ele será campeão da Espanha, vencedor da Copa del Rey e finalista da Liga dos Campeões de Munique.

Compare os dois modelos, homem por homem, seria uma piada. O Grupo Guardiola há 14 anos foi atormentado por Great de todos os tempos, a maioria dos quais já havia vencido o trigêmeo e demonstraria durante o inferno de 19 dias que eles não eram apenas abençoados com um talento sublime, mas também foram feitos da ‘questão correta’. O grupo de talentos de Flick está agora sob a ampliação Robert Lewandowskique a final da Copa de sábado provavelmente está perdida. O grupo também sofreu seis gols em dois jogos e, contra Madri e Inter, os jogadores enfrentam muito mais rivais astutos, duros e bronzeados em mil batalhas do que eles.

Este grupo é feito de boa massa? Nós veremos isso. Mas, embora não haja dúvida de que os troféus são a moeda por excelência, as coisas brilhantes que o colocam no Monte Rushmore do futebol, acho que é discutível que o atual Barcelona já tenha conquistado algo extremamente valioso. Respeito.

Vamos reconhecer: o Camp Nou Club se tornou a risada dos últimos anos. Escolha o que você deseja. Existe a maneira vergonhosa que o clube se exibiu – e manchou sua reputação para sempre – para decidir se deveria dizer adeus a Messio melhor jogador de futebol em sua história e como fazê -lo. Você pode discutir tudo o que deseja sobre os prós e contras, mas o clube fez um trabalho ruim e foi ridículo.

Até o nome de ‘Camp Nou’ chama a atenção para o estádio. A empresa planeja renovar que o grande anfiteatro foi anunciado pela primeira vez em 2015. Os trabalhos tiveram que começar em 2017 e o processo custaria 600 milhões de euros. No final, as obras foram adiadas seis anos e não começaram até 2023. Se eles jogam futebol novamente em sua sede em setembro de 2025, sua última estimativa não oficial terá sido adiada quase um ano em relação à data em que disseram pela primeira vez que marcariam gols na nova grama do acampamento Nou.

Depois, há a luta constante por suas finanças. A extraordinária dívida global de mais de 1.000 milhões de euros acumulados durante o mandato da diretiva anterior, a constante incapacidade do clube de cumprir as regras do ‘jogo financeiro’ estabelecido por Laligaos pagamentos adiados para estrelas e uma luta quase perpétua para registrar novos jogadores importantes que assinaram, mas correram o risco de não poder usar. Houve brigas quase constantes com o órgão governamental da liga, que implicaram um julgamento após o outro e que forçaram o mundo a aprender o que a palavra ‘alavanca’ significa … tudo isso causou enormes danos à reputação e credibilidade. Mesmo em inglês, a ‘alavanca financeira’ é uma frase que a maioria de nós nunca imagina que teríamos que procurar no dicionário.

Se queremos apenas focar no futebol, dois resultados representam parte da humilhação desesperada que ocorreu desde a última vez que o Barcelona venceu a Liga dos Campeões há 10 anos.

Lembre -se do Bayern de Munique 8-2 Barcelona Em 2020 ou, em vez disso, vá para Anfield e pense em como uma equipe que ainda incluía Messi y Luis Suárez Ele venceu por 3-0 Al Liverpool Na semifinal do Liga dos Campeões A partir de 2019, após o jogo em casa, mas foi com o rabo entre as pernas, depois de uma derrota por 4 a 0 em Anfield. Apenas dois resultados, sim, mas uma amostra do que foi ver quando Barcelona parece ultravulnerável, inconsistente, muitas vezes não é muito impressionante durante seus anos de “eu vou pescar, volto em breve”.

É por isso que existe o argumento de que, mesmo que não haja troféus para seu trabalho na Laliga, na Copa ou na Europa até agora nesta temporada, a recuperação do respeito deve ser um tanto durável, embora as evidências dos 17 dias seguintes sejam muito difíceis ou deixem o Barcelona apenas parcialmente vitorioso.

De novo e de novo, desde que o bom, pragmático e direto assumiu o time em maio de 2024, o Barcelona jogou o futebol mais emocionante em todo o planeta, sem exceção. Eu acho que a qualidade da emoção, entretenimento, romantismo ou emoção não é mais falada ou valorizada o suficiente.

No contexto da constante controvérsia no esporte – o que uma figura de futebol ou outra disse, decisões de arbitragem e o VAR, os jogadores que estão perpetuamente superficiais e o terrível calendário anual, sem mencionar que outras sagas como a necessidade geral e a infinidade de conquistar ou, caso contrário, um treinador é demitido e um jogador é descrito como um estilo, o que é o que é interminável, a audiência.

Agora, o Barcelona Não é um bando de fãs coríntios e animadores alegres: o clube ainda está em uma situação financeira perigosa, e o progresso na Europa e troféus são vitais apenas por esse motivo. Além disso, ele continua a pagar grandes salários e é uma entidade financeira gigantesca. A vida é séria para eles. Mas se você decidir vê -lo, como amador ou como um simples amante de futebol, o que você garantiu quase 100% é ver um futebol aventureiro e de alto risco e isso exibe algumas das coisas que você costumava tentar quando tocava na rua ou no parque, sem as maiores consequências que os joelhos escoravam ou provocavam seus amigos.

Não sei o quanto esse deslumbrante vai durar: é uma maravilha de uma temporada ou uma dinastia? Mas a equipe de Flick é a média mais jovem de Laligae o que seus jogadores produziram nesta temporada na Liga dos Campeões inspirou seu treinador alemão a usar palavras como “Pride”, “Joy” e “Emotion”, palavras eternas que falam de emoções humanas em vez das palavras sombreadas, zangadas e estressantes que agora usam os participantes centrais do nosso esporte com mais frequência.

Às vezes, eles perdem e, muito ocasionalmente, não conseguem marcar, mas realmente não houve nenhum jogo nesta temporada em que alguma beleza, inventivo ou diversão não tenha.

Já são os dois clássicos desta temporada (11 gols e muito mais emoções) ou o clube catalão na Europa, as evidências são claras. Barça, no Liga dos Campeõesestá fora dos três primeiros por posse, oitavo em precisão de passes, 15º na oitava bolas recuperadas e oitavo em gols a zero … mas tem objetivos e drama. Ninguém os abordou, com 37 gols marcados pelo time do filme desde o início da competição. Ah, e você terá que esperar muito, muito tempo para se divertir mais do que com o Benfica por 3-4 Barcelona, ​​o Dortmund 2-3 Barcelona ou o Barça 4-1 Bayern. (Seu retorno de 4-3 contra o Celta de Vigo no fim de semana passado em Laliga também entrou nessa categoria de champanhe. Mad Matches).

Esse é o registro que sou um pouco cínico sobre se uma mais jovem, menor e mais inexperiente Inter maior, mais experiente e mais agressivo. O Barcelona joga melhor? Tenho 100% de certeza. Essa semifinal pode vencer? Um novo recorde seria necessário nesta temporada já surpreendente.

Mais duas vitórias no clássico, na final da Copa del Rey no sábado e depois em que deve ser a partida decisiva da Laliga em 11 de maio? Seria histórico.

O trigêmeo? Seja o único clube a obtê -lo três vezes? Não tenho certeza, mas é muito divertido ver você tentar.

É o Barcelona Mais divertido do que qualquer outro clube de futebol agora? Claro: Atrále -os enquanto você pode. Pouco a pouco nosso respeito está sendo ganho novamente; Os troféus acabarão chegando.