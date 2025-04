Por que Trump está reescrevendo a história econômica dos EUA? Qualquer um?

Uma versão desta história apareceu no What Newsletter da CNN. Para obtê -lo em sua caixa de entrada, inscreva -se gratuitamente aqui.





O presidente Donald Trump quer que os americanos vejam a história do seu jeito, os historiadores são condenados.

Por um lado, Trump está tentando ativamente proibir qualquer reavaliação da história racial americana, nos campi e nos museus, poupar ao país qualquer “vergonha nacional” por seu passado manchado.

Por outro lado, ele está reescrevendo ativamente a história econômica para convencer os americanos de que tudo o que eles foram ensinados está errado e que sua nova política tarifária não será o maior aumento de impostos da história americana, como argumentam alguns economistas e companheiros republicanos.

A versão aceita da história, que você pode, ou não, lembrar do professor de história de Ben Stein em “Ferris Bueller’s Day off”, é que o Congresso levantou tarifas com a Lei Tarifária de Smoot-Hawley em 1930, em um esforço para “aliviar os efeitos da Grande Depressão.

“Funcionou?” Stein perguntou à aula. “Alguém? Alguém conhece os efeitos? Não funcionou e os Estados Unidos caíram mais fundo na Grande Depressão.”

Crianças entediadas na sala de aula “Alguém? Alguém?”: Ferris Bueller’s Day Off (1986)



Trump assumiu a vista oposta na quarta -feira, dizendo aos americanos que, se ao menos o Congresso tivesse se atendido às tarifas, a Grande Depressão “teria sido uma história muito diferente”.

O fato de Trump precisar arrebatar os fatos para reeducar a população talvez não deva ser surpreendente com o líder de um movimento construído sobre uma promessa de aparência atrasada de tornar o país “ótimo novamente”.

“Temos um presidente do século XX em uma economia do século XXI que quer nos levar de volta ao século XIX”, escreveu Douglas Irwin, professor de Dartmouth Economics, em X.

Irwin é o autor de vários livros, incluindo “conflitando sobre o comércio: uma história da política comercial dos EUA”. Conversamos no ano passado, quando ele me deu um curso intensivo na história da tarifa dos EUA que quase não tinha semelhança com o que Trump disse aos americanos na quarta -feira.

Aqui está uma olhada em como Trump descreveu a história, com algum contexto adicional.

“De 1789 a 1913, éramos uma nação apoiada por tarifas, e os Estados Unidos foram proporcionalmente a mais rica que já foi.” Trunfo

Trump não disse o que quis dizer com “proporcionalmente o mais rico”, mas por qualquer definição padrão da palavra riqueza, ele não está em terreno sólido.

Pelos números, os EUA hoje são um país extremamente riqueza, como o ex -senador Pat Toomey, um republicano, explicou nos negócios da Fox enquanto ele destruiu o plano tarifário de Trump.

“Por toda essa discussão sobre o quão mal fomos abusados ​​e roubados e como tem sido terrível, bem, somos a maior economia do mundo com quatro por cento da população mundial”, disse Toomey. “Temos 25 % da produção econômica do mundo. Somos o maior exportador agrícola do mundo. Nós-nossa fabricação, a fabricação doméstica é a alta de todos os tempos. Estamos fazendo isso com menos trabalhadores, principalmente porque a automação nos permitiu fazê-lo de maneira muito mais produtiva”.

Os americanos são ricos em termos de um padrão de vida. Hoje, a maioria das pessoas possui banheiros internos, ar condicionado, acesso a supermercados modernos, vacinas e carrega um super computador no bolso. Naquela época, praticamente ninguém tinha nenhuma dessas coisas.

Não havia o Medicare da Seguridade Social; portanto, os idosos foram deixados para se defender em um nível americano moderno não entenderia.

“Na década de 1880, eles estabeleceram uma comissão para decidir o que fariam com as vastas somas de dinheiro que estavam coletando. Estávamos coletando tanto dinheiro tão rápido que não sabíamos o que fazer com isso. Não é um bom problema?” Trunfo

Não está claro a que comissão Trump está se referindo. Uma comissão tarifária em 1883 sob o presidente Chester A. Arthur recomendou a redução das tarifas, mas foi ignorada pelo Congresso. A Constituição coloca o Congresso encarregado das tarifas, mas os legisladores, ao longo dos anos, entregaram grande parte dessa autoridade ao presidente.

Os superávits da década de 1880 provavelmente tiveram mais a ver com o governo ser muito menor. Coisas como Medicare e Seguro Social, o maior dreno dos dólares dos impostos dos EUA hoje, não existiam e os militares dos EUA, o maior destinatário de financiamento discricionário, foram uma fração do que é hoje.

Trump também lionizou o presidente William McKinley, que antes de ser presidente pressionou pela tarifa de McKinley, pela qual o Congresso levantou tarifas na década de 1890. Os eleitores perceberam que a tarifa beneficiava os ricos e os republicanos posteriormente perderam a Câmara em uma das maiores mudanças de poder da história dos EUA.

O professor emérito de Stanford Richard White me disse em uma sessão de perguntas e respostas sobre a era dourada que existem diferenças estruturais entre o país no século XIX e o país hoje que tornam essas comparações extremamente difíceis de fazer.

“Uma das coisas que McKinley estava tentando fazer, e os republicanos estavam tentando fazer, era aumentar a tarifa para reduzir o déficit federal, tornando as tarifas tão altas que reduziria a receita tributária porque eles realmente estavam preocupados com a deflação que estava chegando com o padrão -ouro”, disse White.

“Agora estamos em uma situação muito diferente, porque agora temos grandes déficits e a idéia de que a tarifa trará receita não é realmente algo que vai acontecer”, acrescentou White.

Na década de 1880, os EUA estavam rapidamente industrializando e muitos outros países, que estão industrializando hoje, ainda não estavam nesse caminho.

“Então, em 1913, por razões desconhecidas para a humanidade, eles estabeleceram o imposto de renda para que os cidadãos, em vez de países estrangeiros, começariam a pagar o dinheiro necessário para administrar nosso governo”. Trunfo

As razões para o imposto de renda são bem simples. O Congresso tentou estabelecer um imposto de renda anteriormente em um projeto de lei em que tentou reduzir as tarifas, de acordo com os Arquivos Nacionais. Mas a Suprema Corte reduziu o imposto de renda. No início da história dos EUA, um imposto de renda havia sido temporariamente promulgado a pagar pela Guerra Civil. A promulgação de uma emenda constitucional requer o consentimento de três quartos dos estados, então essa era a vontade da maioria na época.

Trump freqüentemente diz que os países estrangeiros pagam tarifas. Não é verdade. Os importadores dos EUA pagam a eles, mas realmente consumidores e empresas dos EUA acabam pagando a conta.

“Então, em 1929, tudo chegou a um fim muito abrupto com a Grande Depressão, e isso nunca teria acontecido se eles tivessem ficado com a política tarifária. Teria sido uma história muito diferente.” Trunfo

Ele deve estar se referindo aqui à Lei Tarifária de Smoot-Hawley acima mencionada, passou pouco tempo depois do acidente de 1929 no mercado de ações, de acordo com os Arquivos Nacionais, que observa que os historiadores debatem qual o papel da tarifa Smoot-Hawley, ou as tarifas já no local desempenharam em causar ou aprofundar a Grande Depressão.