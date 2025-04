Por que Trump quer que os aliados assumam a China em uma guerra comercial

CNN

A América quer seus amigos de volta?

Após três meses de insulto, tarifa e até ameaçando anexar alguns de seus melhores aliados, o governo Trump de repente precisa de ajuda.

O presidente dos EUA agora escalou um confronto comercial completo com a China que ele não parece saber como vencer. Portanto, o governo está correndo para descobrir como criar alavancagem contra o presidente chinês Xi Jinping, que não está com disposição para ceder ao bullying de Trump.

Mas há uma coisa que pode funcionar. Isso traria a força e o poder global da América e talvez pudessem pressionar Pequim a agir sobre queixas consistentes dos EUA sobre acesso ao mercado, roubo de propriedade intelectual, espionagem industrial e outras questões. Há apenas um problema: essa abordagem entraria em conflito com o mantra “America First” de Trump.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, apontou nos negócios da Fox nesta semana que aliados como Japão, Coréia do Sul e Índia em breve estariam em negociações comerciais com Washington, assim como o Vietnã.

“Todo mundo está chegando à mesa, e basicamente a China está cercada”, disse ele. Bessent acrescentou que um tópico de negociações deve ser um objetivo conjunto: “Como fazemos com que a China reequilibre? Essa é a grande vitória aqui”.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, foi questionada na sexta -feira por que aliados americanos o ajudariam a combater a China quando Trump estava tratando amigos e inimigos. Ela respondeu: “Você terá que conversar com nossos aliados que estão nos alcançando. Os telefones estão tocando dos ganchos. Eles deixaram bem claro que precisam dos Estados Unidos da América, precisam de nossos mercados, precisam de nossa base de consumidores”.

Mas tudo o que Trump fez desde que chegou ao Salão Oval foi projetado para destruir grupos de democracias que pensam da mesma forma. Várias vezes nesta semana, ele dissipou a União Europeia. “Eu sempre digo que foi formado para realmente causar danos aos Estados Unidos no comércio”, disse ele.

Ele não é o único odiador da Europa. O vice -presidente JD Vance revelou sua aversão ao continente no Fórum de Segurança de Munique e também em uma conversa em grupo de funcionários sobre ataques aéreos no Iêmen.

O despeito de Trump no hemisfério ocidental também é um problema.

Uma potência comercial da América do Norte unificada é vista há muito tempo como um potencial baluarte contra a China. Mas Trump ameaçou repetidamente dominar o Canadá e tem como alvo o México com algumas de suas tarifas mais difíceis. O novo primeiro -ministro canadense Mark Carney alertou que o relacionamento tradicional de seu país com Washington terminou.

Ainda assim, a idéia de construir uma frente aliada para tentar modificar as práticas comerciais da China é uma boa idéia, é uma maravilha que ninguém pensasse nisso antes.

Eles fizeram. E Trump desligou.

No primeiro dia de seu primeiro mandato em 2017, Trump se retirou da Parceria Transpacífica, um grupo de 12 nações, incluindo aliados como México, Canadá, Japão e Austrália, além do Japão que não incluíam a China. O presidente também encerrou uma parceria transatlântica de comércio e investimento que teria vinculado os dois maiores mercados do mundo.

A questão agora é se Trump alienou os amigos da América que eles não atendem às suas ligações.

“Os EUA agora são um parceiro incrivelmente não confiável para ninguém no mundo, e não sei como vamos voltar a ser confiáveis”, disse Jason Furman, que presidiu o Conselho de Consultores Econômicos do governo Obama, à CNN na quinta -feira.