Post Malone Cozies até Girlgriend Christy Lee para Paris Date Night

Confira os snaps … Post isna para tímido para algum PDA, enquanto se inclina para sua nova namorada, fazendo -a sorrir de orelha a orelha. Ela até entra para um pequeno beijo em um ponto. As sementes do casal abordam os saltos e despreocupados por serem vistos.

O par jantou no Beefbar, uma churrascaria sofisticada com raízes em Monte Carlo, que serve um filé de Wagyu japonês por quase US $ 200.