Pôster do UFC 315 revelado – MMA Fighting

Belal Muhammad encabeça seu primeiro pay-per-view do UFC como campeão mundial.

Muhammad defende seu título de peso médio pela primeira vez desde que derrotou Leon Edwards no UFC 304 em julho passado, quando ele enfrenta Jack Della Maddalena no UFC 315. O evento acontece em 10 de maio no Bell Center em Montreal, Canadá.

O concurso do Campeonato dos Médios-Súmidos encerra o show como a segunda luta pelo título do cartão, com a Valentina Shevchenko defendendo seu título de peso mosca contra Manon Fiorot no evento co-de-main.

Ambas as lutas de título são destacadas no pôster oficial do UFC 315 abaixo.

Confira o cartão de luta UFC 315 atualizado abaixo.

Belal Muhammad vs. Jack Della Maddalena – luta pelo título dos médios

Valentina Shevchenko vs. Manon Fiorot – luta pelo título de peso mosca

Alexa Grasso vs. Natalia Silva

Jose Aldo vs. Aiemann Zahabi

Gilbert Burns vs. Michael Morales

Benoit Saint Denis vs. Joel Alvarez

Mike Malott vs. Charles Radtke

Jessica Andrade vs. Jasmine Jasudavicius

Brad Soldier vs. Bekzata Almakhan

Bruno Silva vs. Marc-Andre Barriault

Navajo Stirling vs. Ivan Erslan

Modestas Bukauskas vs. Ion Cutelaba