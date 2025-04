‘Power Rangers’ Audri Dubois diz que o homem sofreu insolação durante o piloto, o show continuou arquivando

Guy ficou com insolação durante o piloto …



“Mighty Morphin Power Rangers” pode ser um fenômeno cultural agora … mas, enquanto filmava o piloto, a produção tinha um orçamento apertado – e tomou uma decisão grosseira sobre a saúde de um membro do elenco.

Audri Dubois -O Ranger de Power Yellow original no episódio piloto-Volta o próximo episódio de “Hollywood Demons” intitulado “Dark Side of the Power Rangers …

Dubois diz que um dos atores que jogava um personagem vilão-foi decorado em uma máscara de roupa de ar e de borracha … e, ele sofreu uma folha de tiro no meio, desmoronando no chão.

Enquanto Audri diz que ela e os outros atores não queriam filmar, as pessoas nos bastidores sabiam que precisavam de girar o piloto … então, eles deixaram de US $ 100 para quem disposto a tirar o ator e colocar são

Somone fez, e as filmagens foram retomadas … enquanto Audri diz que o ator que sofreu insolação estava “na sujeira, caindo” enquanto esperava uma ambulância.

Dubois diz que não parecia certo voltar a atirar … mas o elenco não teve muita escolha.

Os estreantes de “Mighty Morphin Power Rangers” em 1993 … e, isso levou à ascensão de uma enorme marca global completa com brinquedos, vários spin-offs e outros merchandis.

No ex -elenco e tripulação do “lado sombrio dos Power Rangers” detalham o lado atrás dos shows para que minhas crianças dos anos 90 cresçam … contando histórias de fraude, agressão, assassinato e muito mais.