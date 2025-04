Prefeito Ronaldo Lopes anuncia revisão do Plano Diretor de Penedo

O Plano Diretor Municipal (PDM) de Penedo será revisado para se adequar ao novo ciclo de desenvolvimento, conforme anunciou o Prefeito Ronaldo Lopes nesta quinta-feira, 10.

A atualização do instrumento legal que estabelece normas e ações para o planejamento urbano, considerando os aspectos físicos, sociais, econômicos e ambientais, foi divulgada durante a abertura do encontro de cidades brasileiras que integram a rede mundial da Unesco.

Com seu Plano Diretor defasado em quase vinte anos, Penedo precisa atualizar diretrizes porque já reassumiu seu protagonismo de induzir o crescimento da região Sul de Alagoas e do Baixo São Francisco, inclusive dos municípios sergipanos.

“Nós estamos construindo agora uma ponte interligando Penedo com Neópolis, Alagoas com Sergipe”, citou Ronaldo sobre a obra estruturante que saiu do papel graças ao ex-governador de Alagoas e atual ministro dos Transportes, Renan Filho.

“É um sonho antigo e que agora se torna realidade e nós já estamos dentro desse planejamento de amplitude regional”, continuou o prefeito, acrescentando a integração recente que mobiliza Penedo, Neópolis e Santana do São Francisco no atrativo turístico Rota do Imperador.

Nesse sentido e com a inclusão da crise climática na agenda, a revisão do Plano Diretor Municipal que será coordenada pela arquiteta Regina Dulce vai realinhar ações do presente para gerar um futuro mais justo, sustentável e com melhor qualidade de vida para o povo de Penedo e também de outros municípios ribeirinhos.