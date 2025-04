Prefeito Ronaldo Lopes entrega casas recuperadas pelo Programa Melhorias Habitacionais

Famílias que precisaram sair de casa devido ao risco de desabamento ou por outros problemas causados pelas chuvas dos piores invernos em Penedo estão de volta ao lar, retorno alcançado graças ao Programa de Melhorias Habitacionais desenvolvido pelo Prefeito Ronaldo Lopes.

Nesta quarta-feira, 09, o gestor penedense entregou as chaves da casa de Rosângela dos Santos Cruz, moradora da Travessa Manoel Tavares, localizada no bairro Santa Cecília.

“A gente não tinha como ficar do jeito que estava, com o teto em péssima condição, dando infiltração nas paredes e hoje minha casa está segura e confortável”, declarou a chefe de família beneficiada com uma das 46 unidades recuperadas pelo programa, com recursos de emenda parlamentar do Senador Renan Calheiros.

“Além disso, nós recuperamos mais 30 moradias que estavam em condições estruturais bastante precárias por meio do Programa Melhorias Habitacionais, isso na etapa realizada em parceria com o governo do estado”, explica Ronaldo Lopes sobre mais essa iniciativa da Prefeitura de Penedo apoiada pelo Governador Paulo Dantas.

No mesmo bairro onde Rosângela e os três filhos voltam a residir na próxima semana, assim que fizerem a mudança, Claudiana de Oliveira Santos já desfruta da volta ao lar com marido e filhos, cinco pessoas ao todo.

“Antes da reforma era uma situação precária. A água da chuva entrava pela porta do fundo e saía pela porta da frente. E o pior é que não era só água da chuva, era a da chuva junto com água do esgoto porque a encanação entupia, entrava água no banheiro, alagava tudo, dia de chuva a gente não podia nem dormir”, relembra Claudiana sobre o que ficou pra trás.

“Agora é uma bênção. Logo depois que a gente voltou, deu uma chuva, aí minha filha no outro dia disse: mãe, eu acordei de noite porque fiquei com medo da casa ficar cheia de água de novo, mas não encheu não foi?”, recordou a moradora, frisando que nem pingueira tem mais na casa, agradecendo a Deus, ao Prefeito Ronaldo Lopes e ao pessoal das secretarias de Infraestrutura e de Assistência Social, pastas diretamente relacionadas com o Programa de Melhorias Habitacionais.

“Hoje em dia a gente vive feliz porque dorme e acorda despreocupado, antes fazia até medo da casa desabar em cima da gente”, disse Claudiana durante a visita acompanhada pelo Secretário Executivo da Sesau Alagoas, Guilherme Lopes; e das secretárias Ana Teresa Lopes (SEMASDH) e Amanda Lima (Seinfra).

A satisfação das famílias beneficiadas com o Melhorias Habitacionais é resultado de um trabalho muito bem feito, como explica a engenheira civil Mariana Barros.

“A prioridade do programa é promover segurança para a família que mora nela, principalmente quando chove, incluindo a recuperação da parte hidrossanitária, mas cada imóvel tem intervenções específicas também”, pontua a profissional da Seinfra sobre o programa que devolve uma moradia digna para famílias de baixa renda prejudicadas por desastres naturais em Penedo.

A agenda de trabalho desta quarta-feira, 09, incluiu uma visita ao bairro Santa Izabel, onde a casa da dona Ednilda dos Santos está pronta para voltar a receber sua proprietária que recebeu as chaves das mãos do prefeito que cuida do povo de Penedo e recebe o carinho da população.

A comitiva também esteve no conjunto residencial Vale do Marituba, onde a casa da idosa Maria Valdelice está em obras, mais uma residência que está sendo recuperada graças ao Programa Melhorias Habitacionais.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte