Prefeito Ronaldo Lopes visita instalações da faculdade de medicina de Penedo

A faculdade de Medicina da Qualin em Penedo já é uma realidade, investimento que reforça a condição de cidade polo em educação de nível superior na região do Baixo São Francisco e que também vai fazer circular mais dinheiro na cidade histórica.

Com seu primeiro vestibular agendado para os dias 08 e 09 de maio, o curso de Medicina precisará de aproximadamente 70 pessoas para funcionar, desde o trabalhador da área de serviços gerais ao corpo docente.

Além disso, 60 estudantes da primeira turma estarão todos os dias em Penedo, o que certamente irá gerar procura por aluguel de imóvel e mais consumo no comércio local.

O local onde o novo curso de nível superior funcionará em Penedo foi visitado nesta terça-feira, 01, pelo Prefeito Ronaldo Lopes.

Recepcionado por Daniel Ramalho Marinho, Diretor Geral da Qualin – Faculdade de Saúde, e por Antônio Manoel Marinho (Diretor Financeiro), o gestor penedense esteve nas salas de aulas e nos laboratórios do curso cuja coordenadora geral é Ana Cristina do Nascimento.

A faculdade de medicina da Qualin funcionará no prédio da Faculdade Raimundo Marinho localizado na Rua 15 de Novembro, Centro Histórico. E o pioneirismo da FRM na oferta de cursos acadêmicos continua a todo vapor em Penedo, com dez cursos disponíveis atualmente.

Além disso, o município que alcançou a melhor nota do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica em 2024 – último ano do primeiro mandato do Prefeito Ronaldo Lopes – também tem cursos universitários de instituições públicas federais, sendo cinco graduações da UFAL e quatro do IFAL, instituto com duas formações em EAD e uma pós-graduação.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte