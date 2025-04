Prefeitura de Penedo divulga resultado preliminar da análise de documentações para composição do Conselho Municipal de Meio Ambiente

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, torna público o resultado preliminar da análise de documentações apresentadas pelas instituições interessadas em compor o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Penedo, conforme estabelecido no Edital de Chamamento nº 01/2025.

A ação faz parte do compromisso da atual gestão com a transparência, a participação social e a preservação ambiental, fortalecendo os instrumentos de controle e deliberação sobre as políticas ambientais no município.

Órgãos com documentação deferida

Após criteriosa avaliação técnica, foram deferidas as seguintes entidades:

Órgãos governamentais:

Universidade Federal de Alagoas (UFAL);

Instituto Federal de Alagoas (IFAL);

Secretaria Municipal de Educação;

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola;

Secretaria Municipal de Saúde.

Órgãos não governamentais:

Sindicato do Comércio Varejista de Penedo;

Associação dos Pequenos Agricultores da Ilha do Jegue;

Movimento Ecológico Filhos do Velho Chico – O Pirá;

Instituto Meros do Brasil;

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Recicla Penedo;

Associação dos Remanescentes Quilombolas Agricultores Familiares do Povoado Tabuleiro dos Negros.

Prazos para recursos

As entidades que desejarem apresentar recurso quanto ao resultado preliminar poderão fazê-lo nos dias 9 e 10 de abril, das 7h30 às 13h30, na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, localizada na Avenida Largo de Fátima, nº 126, bairro Santa Luzia.

Divulgação do resultado final

O resultado final, com os órgãos habilitados e os respectivos membros titulares e suplentes, será divulgado no próximo dia 16 de abril de 2025.

A Prefeitura de Penedo agradece a participação de todas as instituições inscritas e reforça a importância da atuação do Conselho Municipal de Meio Ambiente para fortalecer ações sustentáveis, promover a educação ambiental e contribuir com a qualidade de vida da população penedense.