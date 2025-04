Prefeitura de Penedo e Senar abrem cursos profissionalizantes gratuitos para atividades no campo

Mecanização agrícola, inseminação artificial e eletrificação rural. Quem quiser aprender a trabalhar em uma dessas três áreas de atuação no campo deve se dirigir até a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola (Semdagro) da Prefeitura de Penedo.

Os cursos profissionalizantes sem custo para inscritos é mais um investimento do governo Ronaldo Lopes/Valdinho Monteiro na qualificação da mão de obra da população penedense, política pública que é referência em Alagoas e atende moradores da cidade e da zona rural.

Para ter acesso à capacitação profissional nesses três campos de trabalho viabilizados por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), basta apresentar carteira de identidade (RG), CPF, comprovante de residência atualizado e telefone para contato na Semdagro, popularmente conhecida como secretaria de agricultura.

O setor da Prefeitura de Penedo está situado na rodovia AL 110, próximo do antigo ginásio do Sesi. As inscrições estão abertas até a próxima quinta-feira, 10, no horário entre 8 e 13 horas.