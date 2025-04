Prefeitura de Penedo entrega cartão do Programa Bolsa Atirador para jovens do Tiro de Guerra

Quem se alista no serviço militar em Penedo e tem a oportunidade de servir ao Exército, ainda que de forma temporária, também recebe um incentivo instituído pelo prefeito Ronaldo Lopes.

Criado em 2023, o Programa Bolsa Atirador é viabilizado por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) e entregou nesta quinta-feira, 24, o cartão para uso exclusivo no comércio local, no valor de cem reais por mês.

“Esse programa auxilia os atiradores do Tiro de Guerra de Penedo em sua apresentação, seja com um corte de cabelo, a compra de material para o dia a dia, no transporte, enfim, é uma renda extra criada por meio de projeto dos ex-vereadores Sargento Marival e Marcelo Pereira que o prefeito Ronaldo Lopes sancionou como lei”, explica a Secretária de Assistência Social, Ana Teresa Lopes.

“O Tiro de Guerra está muito feliz com essa ação social que é muito importante e hoje entregamos mais uma edição desse projeto. O Bolsa Atirador vai permitir uma melhor condição social para os atiradores e fomentar a economia da cidade, o que também é muito importante, e espero que a gente consiga fazer essa atividade por muito mais anos”, declarou em entrevista à Rádio Penedo FM o 1º Sargento Bruno da Rocha Siqueira, instrutor da unidade do Exército em Penedo.

A iniciativa que atende todos os 40 jovens de cada turma do TG é um dos programas de transferência de renda que injetam, mensalmente, cerca de nove milhões de reais no comércio penedense.

Representando o prefeito penedense na solenidade realizada no auditório da Casa de Aposentadoria, o vice-prefeito Valdinho Monteiro recordou que foi um dos vereadores que apoiaram e aprovaram a criação do Bolsa Atirador em Penedo, proposta que só foi transformada em lei e colocada em prática no primeiro mandato de Ronaldo Lopes.

“Ele é um prefeito que tem essa visão de viabilizar programas como esse, que atendem a população e fomentam o nosso comércio, que levantam a autoestima do nosso povo penedense que está vivendo outro momento. Eu tenho dito que é tempo dos penedenses, somos dois gestores, prefeito e vice, que moram em Penedo, que amam Penedo, que têm a satisfação de viver aqui, perto do povo, e a gente tem esse olhar porque a gente ouve a população e quem ouve a população, erra menos. Ronaldo é um prefeito incansável que tem buscado, cada vez mais, melhorar a nossa cidade, melhorar condições de vida para o nosso povo”, declarou Valdinho Monteiro ao radialista Rafael Medeiros sobre o trabalho que alcança famílias da cidade e do campo, sem distinção.

