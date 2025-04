Prefeitura de Penedo formaliza propostas ao PAC Seleções 2025 e licita obras aprovadas em 2024

O alinhamento de trabalho entre os governos federal, estadual e municipal está próximo de gerar mais benefícios para o povo de Penedo. O município protagonista da mais importante obra para as cidades próximas da foz do Rio São Francisco, a ponte Penedo-Neópolis, formalizou sua adesão ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

São nove propostas encaminhadas ao Novo PAC 2025, trabalho do governo Ronaldo Lopes/Valdinho Monteiro realizado por meio da Gerência Municipal de Convênios e Contratos da Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG) em conjunto com as Secretarias da Educação, Saúde, Esportes e Infraestrutura.

A equipe liderada pelo engenheiro Ronaldo Lopes solicita transporte escolar para atender a zona rural e investimentos em drenagem na cidade onde há intervenções em todos os bairros, entregues ou em obras, feitas com recursos próprios, em parceria com o Governo de Alagoas ou viabilizadas por emenda parlamentar.

A administração que mais investe em recursos próprios na saúde reivindica a construção de um CAPS no padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde, oferecendo área do município ao lado da Creche CRIA vizinha da sede do Ministério Público Estadual.

A Prefeitura de Penedo também propôs uma nova unidade de saúde para melhorar a assistência às famílias que residem na Vila Matias e localidades vizinhas. “Com essa nova USF, a gente consegue remapear a população, desafogando principalmente o PSF São José”, explica a Secretária Waninna Mendonção sobre a medida que também vai ajudar os postos de saúde da Cohab e do Conjunto Rosete Andrade.

Ainda na área de saúde, a gestão Inovação e Crescimento formalizou pedido de mais um Expresso Sorriso (unidade móvel de odontologia), equipamentos para as unidades da rede básica, inclusive para teleconsulta, investimento que tem pioneirismo no primeiro mandato de Ronaldo Lopes.

Para os povoados, o Novo PAC 2025 deve resultar na construção de espaço esportivo comunitário no 1º Núcleo da Cooperativa e de um Centro Municipal de Educação Infantil (denominação atual para creche-escola) na comunidade remanescente quilombola Tabuleiro dos Negros.

Ronaldo Lopes informa que o local para esse investimento em educação no Tabuleiro já está garantido. “Será onde funcionava a escola da rede estadual. Nós já conseguimos a cessão da área com o Governador Paulo Dantas e certamente também teremos o apoio do governo federal para atender a demanda do povo daquela região de Penedo”.

A parceria com o governo estadual que envolve o PAC 2025 tem ainda a construção de uma policlínica e a ampliação da frota do SAMU. Além disso, a Prefeitura de Penedo avança nos projetos aprovados em 2024 no Programa de Aceleração do Crescimento.

“Nós já estamos licitando uma escola de tempo integral que vai ser construída no antigo Clube dos 30, também estamos licitando uma creche para o povoado Tabuleiro dos Negros e um Centro Esportivo Comunitário que será construído no conjunto Marisa Letícia”, informa Ronaldo Lopes, agradecendo o apoio dos governos federal e estadual, parlamentares da bancada alagoano e vereadores penedenses, parabizando as equipes das pastas diretamente envolvidas na elaboração das propostas que atendem demandas da população.