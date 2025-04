Prefeitura de Penedo inicia construção do Plano Plurianual 2026-2029 com encontro técnico no auditório da PGM

A Prefeitura de Penedo iniciou oficialmente o ciclo de planejamento orçamentário com foco no Plano Plurianual (PPA) 2026-2029, evento realizado na manhã desta quinta-feira (10),no auditório da Procuradoria Geral do Município (PGM) que reuniu secretários, superintendentes e técnicos das áreas administrativa, contábil, financeira e de planejamento da gestão municipal.

O encontro foi aberto pela Secretária Municipal da Fazenda, Karine Silva, que destacou a importância do momento como ponto de partida para um trabalho conjunto. “A construção do PPA é um instrumento essencial para direcionar os investimentos e políticas públicas que vão beneficiar nossa população. Por isso, estamos reunindo as equipes técnicas para que todas as decisões sejam tomadas com responsabilidade e alinhadas às reais necessidades do povo penedense”, afirmou Karine.

Logo após, o vice-prefeito e Secretário de Desenvolvimento Agrícola, Valdinho Monteiro, também fez uso da palavra. Ele ressaltou a relevância do início desse processo, sobretudo por se tratar de uma ferramenta estratégica que norteia as ações da administração pelos próximos quatro anos.

“Os votos recebidos na última eleição representam uma responsabilidade enorme. Precisamos fazer valer essa confiança com organização e eficiência. Represento não só meus eleitores, mas todo o povo de Penedo. Organizar a casa e fazer tudo com correção é imprescindível”, declarou Valdinho.

A programação seguiu com a palestra de Michel, da Tavares Consultoria, especialista responsável por conduzir o momento técnico do encontro. Em sua apresentação, ele abordou os principais conceitos do plano plurianual, sua estrutura, metodologia de elaboração e o papel das secretarias na construção participativa do documento.

O Plano Plurianual é uma exigência legal e estratégica que visa organizar, de forma planejada, os investimentos públicos em médio prazo. A construção do PPA 2026-2029 em Penedo reafirma o compromisso da gestão municipal com o planejamento eficiente, transparente e voltado para o desenvolvimento sustentável da cidade.

A participação das equipes técnicas na elaboração do PPA é fundamental para garantir que os projetos da Prefeitura estejam conectados com os anseios da população e com as possibilidades reais de execução, fortalecendo ainda mais o modelo de gestão moderna, responsável e inovadora que vem sendo implementado em Penedo.

SECOM/PMP