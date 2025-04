Prefeitura de Penedo prorroga prazo para pagamento da cota única do IPTU com desconto

A Prefeitura de Penedo prorrogou o prazo para pagamento da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), com desconto de 20%, medida que beneficia os contribuintes, oferecendo mais tempo para quitar o tributo com essa condição especial.

Inicialmente previsto para terminar em 31 de março, o novo prazo para pagamento da cota única com desconto foi estendido até 30 de junho. Para quem optar pelo parcelamento, o último dia de junho também encerra o período para quitar a primeira cota do IPTU 2025,

As alterações estão previstas no Decreto Municipal nº 461/2025 e a guia de pagamento disponível para no site oficial da Prefeitura de Penedo (penedo.al.gov.br), na aba Portal do Contribuinte.

A Prefeitura de Penedo informa ainda que o carnê do IPTU 2025 também vai chegar na casa do contribuinte e está disponível no setor de tributos, localizado na Avenida Getúlio Vargas, ao lado da sede da Procuradoria Geral do Município.

O horário de atendimento ao público é das 7h30 às 13h30 e para outras informações, o contribuinte pode enviar e-mail para [email protected] ou através do whatsapp é (82) 996555456.

O pagamento do IPTU é um dos comprovantes de regularidade do imóvel, documento fundamental para diversas situações, como venda, financiamento, obtenção de alvarás e licenças, e até mesmo para comprovar residência.

Outra vantagem para o contribuinte é participar do sorteio de prêmios que será realizado no final do ano, contribuindo efetivamente com o desenvolvimento de Penedo porque o valor recolhido pelo tributo volta para o povo, seja com serviços de rotina ou em obras.

Manter o IPTU em dia evita ainda cobranças judiciais, leilão do imóvel e outras complicações legais que podem surgir em caso de inadimplência prolongada.