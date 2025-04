Prefeitura de Penedo realizará inauguração da Rua Professora Miriam Reis Galvão com presença do deputado Rafael Brito

A Prefeitura de Penedo vai realizar, nesta sexta-feira (25), a solenidade de inauguração da Rua Professora Miriam Reis Galvão, localizada no Loteamento Santa Luzia. A obra, que representa mais um avanço no crescimento urbano do município, será entregue oficialmente à população com a presença do prefeito Ronaldo Lopes, do vice-prefeito Valdinho Monteiro, de vereadores do município, da secretária de Infraestrutura Amanda Lima e do deputado federal Rafael Brito, autor das emendas parlamentares que viabilizaram os recursos aplicados nesta e em outras importantes vias de Penedo.

A nova via — anteriormente conhecida como Rua D — passou por uma transformação completa. Serão entregues 583,84 metros de pavimentação da rua principal e 131,80 metros das travessas, totalizando 715,64 metros de infraestrutura urbana, com calçadas padronizadas e acessibilidade.

A obra integra um conjunto de quatro emendas parlamentares destinadas ao município pelo deputado Rafael Brito, totalizando R$ 6.413.458,16 em investimentos federais. Os recursos estão sendo utilizados para pavimentar 21 ruas distribuídas em vários logradouros de Penedo, incluindo Santa Luzia, Ouro Verde, São Gonçalo, Santo Antônio, Campo Redondo, além da Rua Santa Margarida, Rua do Cigano e Rua do Luizão (como são popularmente conhecidas).

A solenidade de inauguração será realizada nos fundos do Mercadinho do Renê, a partir das 11h. A Prefeitura de Penedo convida toda a população para participar desse momento que simboliza mais uma etapa de inovação e compromisso com o crescimento da cidade.

“É uma obra que representa não apenas infraestrutura, mas respeito com quem mora aqui e acredita no futuro de Penedo. Continuamos promovendo o crescimento da cidade com planejamento e responsabilidade”, destaca o prefeito Ronaldo Lopes.

Serviço:

Inauguração da Rua Professora Miriam Reis Galvão

Local: atrás do Mercadinho do Renê, Loteamento Santa Luzia

Data: sexta-feira, 25 de abril

⏰ Horário: 11h00