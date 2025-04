Prefeituras de Penedo e de São Paulo articulam cooperação na área do cinema

Cumprindo agenda de trabalho em São Paulo, o secretário municipal de Turismo e Economia Criativa de Penedo, Jair Galvão, visitou a SPCine, empresa pública de fomento ao audiovisual vinculada à Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo.

O principal objetivo do encontro foi de estreitar os laços e discutir uma possível cooperação entre as duas cidades, sobretudo no campo do audiovisual, especialmente dentro do contexto da Rede de Cidades Criativas da UNESCO.

A visita, de cunho institucional, contou com a presença de Lyara Oliveira, presidente da SPCine e de sua equipe técnica. Representantes das secretarias de Cultura e de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo também participaram do encontro.

Para Jair Galvão, secretário da SETUREC Penedo, o momento permitiu trocas de experiências e fortalecimento de laços institucionais. “Penedo já participou do Encontro Mundial da UNESCO, do Fórum de Prefeitos e de diversas reuniões do ECriativa. A oportunidade foi importante para compartilhar as vivências que já acumulamos como Cidade Criativa do Cinema”, destacou.

Ainda segundo o representante do governo Crescimento e Inovação, a potência da cidade de São Paulo no setor audiovisual pode contribuir significativamente para a rede.

“São Paulo é o maior polo audiovisual do Brasil. Sua força institucional e seus projetos na área certamente farão diferença, tanto para a rede da UNESCO quanto para o ECriativa. Além disso, a aproximação é estratégica e já resultou em convite para que Penedo participe do 4º Fórum SPCine, evento que reunirá diversas film commissions do Brasil e os principais agentes do setor audiovisual nacional”, explicou.

A visita marca um passo importante na construção de parcerias entre municípios que compartilham o compromisso com o fortalecimento da economia criativa, especialmente no campo do audiovisual, valorizando a cultura, produção local e cooperação entre as cidades brasileiras.

A cidade de São Paulo foi recentemente indicada pela Comissão Nacional da UNESCO como candidata oficial do Brasil ao título de Cidade Criativa do Cinema e aguarda a avaliação do comitê internacional do órgão da ONU que já tem Penedo e Santos como cidades criativas do Brasil na área de cinema.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC