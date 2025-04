Presidente do Penedense celebra desempenho dos atletas da base em empate heroico contra o União-TO

Após o empate conquistado fora de casa diante do União-TO, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, o presidente do Sport Club Penedense, Aerton Reis, fez questão de destacar o papel fundamental dos atletas oriundos das categorias de base do clube.

Em depoimento emocionado, Aerton ressaltou a importância dos jovens formados em Penedo, que assumiram a responsabilidade em um momento decisivo. “Eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos nossos atletas do Sub-20, que foram promovidos à equipe profissional, entraram hoje e deram conta do recado. Tivemos toda a linha de defesa formada por atletas de Penedo, oriundos da nossa base: Kevinho, Negeba, Gabriel e Drey (que já foi da base)“, comemorou o presidente.

Ele ainda fez questão de enaltecer a maturidade dos garotos que já começam a escrever um novo capítulo em suas carreiras. “Hoje, eles não são mais garotos de base. São atletas profissionais que vieram ao Tocantins e garantiram esse ponto muito importante para o Penedense”, afirmou Aerton. O dirigente também citou Nilton e Neghebba, que entraram durante o jogo e contribuíram com o desempenho coletivo.

Vale destacar que o Penedense enfrentou o desafio de jogar com sete desfalques de titulares, o que evidenciou ainda mais a importância da força revelada pelas categorias inferiores do clube. Apesar das dificuldades, a equipe demonstrou personalidade e garantiu um ponto precioso fora de casa.

O presidente reforçou a necessidade de virar a chave e focar no próximo compromisso. “Agora é pensar no próximo jogo contra o forte ASA, que é o líder da competição. Continuem acreditando nesse trabalho, torcedor, porque temos grandes possibilidades de buscar a classificação”, completou Aerton Reis.

Apoio da Prefeitura de Penedo fortalece a base do Penedense

O fortalecimento das categorias de base do Penedense não seria possível sem o apoio da Prefeitura de Penedo. O prefeito Ronaldo Lopes, grande incentivador do esporte local, sempre defendeu que o investimento no clube deveria ter como objetivo principal a formação de novos talentos. A parceria tem dado frutos. Os jovens têm agora a oportunidade de trilhar novos caminhos no futebol profissional.

O incentivo ao esporte representa não apenas a descoberta de novos jogadores, mas também a transformação social de muitos jovens penedenses. Através do futebol, o município colhe resultados dentro e fora dos gramados, reforçando o compromisso da gestão municipal em investir no futuro da juventude e no fortalecimento do orgulho local.