Presidente do Penedense divulga apoio do deputado Marcelo Victor durante viagem histórica da equipe

Durante parada da delegação em Minas Gerais nesta quinta-feira (24), o presidente do Sport Club Penedense, Aerton Reis, divulgou publicamente o apoio recebido do presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, deputado estadual Marcelo Victor. A declaração foi feita em vídeo gravado no Aeroporto Internacional de Confins, onde o elenco fez escala antes de seguir viagem rumo a Araguaína (TO), onde enfrenta o União-TO pela Série D do Campeonato Brasileiro.

“Gostaríamos de agradecer em nome da nossa delegação ao prefeito Ronaldo Lopes, ao Felipe Feijó, presidente da Federação Alagoana de Futebol, e um agradecimento especial ao deputado Marcelo Victor, pelo apoio que ele vem dando ao nosso Penedense”, destacou Aerton Reis.

Segundo o dirigente alvirrubro, a equipe do deputado recebeu a diretoria do clube nesta semana em Maceió. “Temos certeza de que o apoio do deputado Marcelo Victor será muito importante para o nosso Sport Club Penedense”, completou.

Além do reconhecimento ao presidente da ALE, o presidente do Penedense também fez questão de destacar a parceria com o prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, principal incentivador da atual fase vivida pelo clube. Ronaldo tem acompanhado de perto o crescimento da equipe, que volta a disputar uma competição nacional após quase 20 anos, com estrutura, seriedade e profissionalismo.

Neste sábado (26), o alvirrubro do Baixo São Francisco enfrenta o União-TO, no Estádio Mirandão, em Araguaína, pela segunda rodada do Grupo A4 da Série D.