Previ uma pré -visualização do jogo de jogo do UFC Kansas City: Carlos Prates manterá o Fighting Nerds Magic viva?

Ian Machado Garry e Carlos Prates estão definidos para obter depois disso.

No sábado, Garry e Prates enfrentam o principal evento de UFC Kansas Cityem uma atração principal dos médios com implicações graves no título. Garry vencer, ele está de volta à mistura a 170 libras após sua derrota estreita para Shavkat Rakhmonovenquanto se os Prates venceram, são cinco seguidos para o representante dos nerds de luta que foi uma sensação noturna em 2024.

Quem faz isso neste fim de semana e e o resto da ação? Vamos mergulhar nas melhores apostas.

Todas as chances são cortesia de nossos amigos em Fanduel Sportsbook.

Foto de Josh Hedges/Zuffa LLC

Jogadas únicas

Ian Machado Garry (-138)

Essa escolha dói minha alma, porque Prates é uma alegria de assistir e torcer, mas acho que o momento dos nerds de luta está prestes a enfrentar seu primeiro revés real.

Os fãs batem em Garry por várias razões – razoáveis ​​e bobas – mas você não pode negar que ele é um jovem extremamente talentoso. A luta de Shavkat nos mostrou o quão talentoso, pois ele quase tirou o 0 do cara que muitas pessoas acreditam ser um futuro campeão. Alguns disso podem se resumir a Rakhmonov sendo ferido para a luta, mas tanto porque Garry está muito bem-arredondado e apresenta problemas em todas as fases. Essa é a preocupação pelos Prates.

“O homem de Marlboro” – estou cunhando esse apelido – é o atacante mais dinâmico e perigoso, mas ele pode ser imprudente, e Garry é perigoso por si próprio. Além disso, Garry tem o melhor jogo de luta, e provavelmente o melhor cardio, considerando que ele não fuma com tanta frequência. São muitas pequenas vantagens que somam um Garry W no sábado.

Andre Muniz (+395)

Muniz enfrenta Ikram Aliskerov, e enquanto Aliskerov é um dos legítimos favoritos, isso é muito grande. Muniz teve alguns contratempos, mas ele continua sendo um grappler perigoso, e Aliskerov é um bom lutador, mas não uma elite. Se Muniz puder conseguir Aliskerov, ele terá uma chance decente de fazer algo acontecer.

Chelsea Chandler (+245)

Chandler enfrenta Joselyne Edwards na luta de abertura da noite e essas chances estão muito longe. Edwards não é uma vocadora mundial, e ela também não é uma ótima lutadora defensiva. Enquanto Chandler tem falhas, ela pode ter quedas e fazer disso uma luta corajosa. Chandler só perdeu para nomes estabelecidos em 135 e, enquanto Edwards deveria talvez Seja a favorita, ela não deveria ser assim.

Foto de Jeff Bottari/Zuffa LLC

Apostas

Zhang Mingyang KO/TKO na Rodada 1 (+120)

Também não tenho alegria ao escrever isso, mas deve ser feito. No sábado, Anthony Smith faz sua última caminhada até a gaiola, e eu não acho que vai dar certo para ele. Smith não é tão velho na vida real, mas ele tem bastante de quilômetros sobre ele e seu queixo – que nunca foi lendário ou algo assim – não é o que costumava ser.

Zhang é um grande rebatedor que não é pago pela rodada. De fato, suas 15 últimas lutas terminaram no primeiro quadro de ação. Não espero nada diferente desta vez.

Randy Brown por pontos (+110)

Esta é uma equação matemática simples: Randy Brown é o melhor lutador geral + Nicolas Dalby não termina = Randy Brown by Points. Dalby está em uma boa corrida ultimamente, mas ele é velho, e Brown é o lutador mais dinâmico. Deve ser uma decisão de decisão bastante simples para “garoto rude”.

Embrulhar

Infelizmente, Fanduel não tem linhas na luta do KSW entre Mariusz Pudzianowski e Eddie Hall, mas se o fizessem, estaria pesado em Eddie. Pudzianowski é obviamente o verdadeiro lutador de MMA, mas ele também tem quase 50 anos e desistindo de 80 libras.

Até a próxima semana, aproveite as lutas, boa sorte e aposte com responsabilidade!

Todas as informações deste artigo são fornecidas aos leitores de MMA lutando apenas para fins de entretenimento, notícias e diversões. É de responsabilidade do leitor aprender e cumprir leis de jogo on -line em sua região antes de colocar as apostas esportivas on -line.