Previ uma prévia do jogo do UFC Vegas 105: Josh Emmett marcará outro nocaute incrível contra o Lerone Murphy?

O UFC está retornando ao ápice mais poderoso do mundo.

No sábado, UFC Vegas 105 desce, encabeçado por uma partida dos 15 melhores penas entre Josh Emmett e Lerone Murphy. Murphy pode dar o salto para o verdadeiro candidato, ou Emmett se reinserirá na foto do título a 145 libras? Além disso, como você pode se beneficiar de toda a ação no sábado? Vamos mergulhar nas melhores escolhas e jogadas neste fim de semana.

Todas as chances são cortesia de nossos amigos em Fanduel Sportsbook.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC

Jogadas únicas

Pat Sabatini (+190)

Sabatini enfrenta Joanderson Brito no evento Co-Main em um confronto furtivo. Brito está em uma boa corrida no UFC (e deve ser melhor, pois ele merecia vencer William Gomis em setembro), mas não acho que ele deva ser tão favorito. Este é um confronto clássico de atacante vs. Grappler, exceto que às vezes o Brito inicia trocas de luta também. O Brito é um grappler sólido o suficiente para evitar ser tocado, mas se isso acabar no chão, Sabatini deve controlar e vencer, e acho que ele é bom o suficiente com a luta livre para que isso aconteça.

Talita Alencar (-114)

Alencar enfrenta Vanessa Demopoulos na primeira luta da noite no sábado e este é um simples colapso: Demopouls é principalmente um grappler, mas Alencar é melhor. Quando Demopoulos estava apenas ocupando o JPJ, Alencar estava ganhando campeonato mundial. Demopoulos também não é um ótimo lutador, então as chances de isso ficar nos pés e se transformar em chuteiro ruim não são tão altas. Isso deve ir para o chão e Alencar é o peixe maior daquele lago.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Apostas

Josh Emmett Decisão sem aposta (+140)

O evento principal no sábado tem chances longas e, francamente, acho que são muito longas. Sim, Emmett tem 40 anos e está fora há mais de um ano, mas ele ainda é um lutador muito perigoso, e Murphy não é um morador do mundo. Mais importante, já vimos Murphy se machucar antes, e Emmett é um dos principais perfuradores da divisão.

Mas, em vez de dar um tiro em Emmett a um grande preço de azarão, pensei em tentar algo um pouco mais seguro. Para os não iniciados, essa aposta empurra se for para uma decisão, então, basicamente, estamos apostando que Emmett recebe um ko e vencemos, ou Murphy vence uma decisão e recebemos nosso dinheiro de volta.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC

Parlay

Duas semanas de parlays batendo, vamos por três seguidas e voltar ao truque. Esta semana é a 3ª rodada Série de Contender perspectivas que eu subestimei.

Luis Gurule (-265)

Gurules assume Ode Osbourne em uma luta de peso mosca principal, e embora eu não o tenha classificado como um candidato Série de Contenderapós a segunda reflexão, ele merecia um pouco melhor. Gurule é um ex-campeão do Furc FC, um lutador do D-II College, e ele já está pronto. O homem tem uma boa luta e um bom cardio, e a única batida real nele é que ele tem 31 anos. Osbourne, enquanto isso, é uma entidade conhecida e espero que Gurule controla essa luta com sua luta livre.

Daniel Frunza (-158)

Frunza enfrenta Rhys McKee em um concurso de médios preliminar que eu o favorece a vencer. Por um lado, Frunza é um atacante desarrumado com tons de Bryan Barberena para ele. Por outro lado, Rhys McKee não pode comprar uma vitória no UFC. Em duas viagens pela promoção, ele é 0-4. McKee vai dar a Frunza o concurso de ataque que ele quer e Frunza tem mais cachorro nele, então McKee deve cair para 0-5.

Participe essas duas apostas juntas por +124 chances.

Embrulhar

Tudo bem! Foi um começo difícil para 2025 para nós, mas nas últimas semanas, colocamos as coisas de volta aos trilhos. Tivemos uma semana sólida para o UFC México. Agora, vamos tentar fazer três seguidos enquanto entramos na semana de luta do UFC 314.

Até a próxima semana, aproveite as lutas, boa sorte e aposte com responsabilidade!

Todas as informações deste artigo são fornecidas aos leitores de MMA lutando apenas para fins de entretenimento, notícias e diversões. É de responsabilidade do leitor aprender e cumprir leis de jogo on -line em sua região antes de colocar as apostas esportivas on -line.