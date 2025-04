Previsões do UFC 314 – combate ao MMA

Alexander Volkanovski já esteve aqui antes, mas as circunstâncias são incomuns para dizer o mínimo.

Obviamente, Volkanovski está acostumado a grandes momentos. “The Great” lutou em nada além de lutas do campeonato desde 2019 e no sábado o faz novamente quando luta contra Diego, por um título vago de penas no evento principal do UFC 314. É o mesmo título que Volkanovski mantinha e defendia com sucesso a campeã.

Mas ele nunca lutou por um título que sai de uma demissão de 14 meses. E saindo de duas derrotas devastadoras de nocaute. Aqui está a lista de lutadores para ganhar um título indiscutível do UFC em uma sequência de perdas de duas lutas:

Parece incrivelmente estranho declarar que o baralho está empilhado contra um dos melhores lutadores de todos os tempos – especialmente quando a maioria dos fabricantes de probabilidades o é um pouco favorável – mas isso é uma montanha tão alta quanto Volkanovski já teve que subir.

Lopes é um desafiante digno, tendo chegado ao UFC da maneira mais difícil e se interessou por fãs e casamenteiros com sua atitude de qualquer pessoa, em qualquer lugar. Ele estreou colocando um susto no invicto MOVSAR EVLOEV e desde então venceu cinco seguidos, estabelecendo-se como uma cara nova que também tem muita experiência de alto nível.

A conclusão da jornada do campeonato de Lopes também sinalizará o fim da carreira de Volkanovski?

Também na carta principal, Michael Chandler e Paddy Pimblett se reúnem em um evento leve de cinco rounds, Yair Rodriguez acolhe o campeão do Bellator, múltiplo, Patricio Pitbull no octógono, Bryce Mitchell e Jean Silva Clash após um acúmulo selvagem, e o Nikita Kryicks retorna de um hiys de dois anos.

O que: UFC 314

Onde: Kaseya Center em Miami

Quando: Sábado, 12 de abril. O cartão preliminar de quatro lutas começa às 18h ET no ESPN+ e Disney+, seguido de um cartão preliminar de quatro lutas no ar na ESPN, ESPN+ e Disney+ às 20h ET. O cartão principal de cinco lutas começa às 22:00 ET exclusivamente no ESPN+ pay-per-view.

Alexander Volkanovski (2, P4P-T13) vs. Diego Lopes (5)

Habilidade de habilidade, Alexander Volkanovski ainda é o melhor possível.

Boxe de elite? Verificar. Wrestling sólido de rock? Verificar. Apertecedor de luta? Verificar. Trabalho Clinch especialista? Verificar. Mesmo aos 36 anos, ele pode fazer tudo. A primeira luta com o Islã Makhachev mostrou o alto nível que ele pode alcançar e antes de ser pego por Ilia Topuria, Volkanovski parecia que ainda estava pronto para fazer cinco rodadas com “La Leyenda”.

Mas há também a segunda luta com Makhachev a considerar. E o fato de ele ter sido pego por Topuria. Volkanovski tirou um ano de folga para se recuperar, o que só pode ajudar, mas quanto? Não é apenas a milhagem, é o terreno acidentado que Volkanovski navegou ao longo de sua carreira no UFC. Em algum momento, você perde um passo e, quando o faz, há uma dúzia de lutadores famintos que desejam dar um passo à sua frente.

Digite Diego Lopes.

Os Lopes endurecidos não seguiram a rota sexy para sua oportunidade de campeonato. Ele não é um candidato a chip azul invicto, ele não está saindo de uma série de nocautes de destaques, ele não está entrando em guerra ao microfone para forçar as mãos dos fabricantes. Levou nove anos para dar uma olhada Dana WhiteSérie de candidatos. Então ele perdeu e estava de volta à prancheta.

A melhor habilidade de Lopes tem sido sem dúvida a disponibilidade, mas não descontente o que ele pode fazer na gaiola. Ele é um grande atacante e um excelente grappler, mais do que hábil o suficiente nos dois departamentos para desafiar até um Prime Volkanovski. Ou bata nesta versão.

Estou escolhendo lopes. A classe de peso de 170 libras e abaixo não é gentil com os combatentes de 35 anos ou mais, especialmente guerreiros como Volkanovski, que deixaram tudo na gaiola em vários continentes. Lopes pode não ter a impressionante de derrubar Volkanovski para sempre, mas ele o derrubará cedo, dando o tom para o resto de uma luta competitiva.

Onde quer que Volkanovski vá atrás deste, não será como campeão de penas.

Escolha: Lopes

Michael Chandler (14) vs. Paddy Pimblett

Eu previ – não, manifestou essa luta para acontecer em um episódio de Para o próximo Algum tempo atrás, e não estou me desculpando por isso. Também não estou me desculpando por escolher Paddy Pimblett para conquistar o lugar de Michael Chandler no ranking.

A corrida do UFC de Chandler tem sido memorável para dizer o mínimo, pois ele conseguiu ganhar popularidade e continuar reservando brigas contra os principais nomes da divisão leve, apesar de não, você sabe, vencendo muito? É compreensível se você assistiu às lutas dele, que sempre são atraentes de uma maneira ou de outra, e ele ainda tem muito daquele ex -cache da Bellator Star. No entanto, em algum momento, ele tem que abandonar um entalhe na estimativa dos casamenteiros. Uma perda para Pimblett deve fazê -lo.

A luta perigosa de Pimblett é tudo o que ele precisa para lidar com Chandler, um bom lutador ofensivo que nunca foi ótimo em evitar quedas. “Iron Mike” está mais do que feliz em lutar e sair de perigo, para o entretenimento dos fãs e seu próprio prejuízo. Ele vai usar Pimblett como uma mochila durante grande parte dessa luta e até com cinco rodadas para trabalhar, isso pode custar -lhe os scorecards.

As cinco rodadas tornam isso intrigante, pois Chandler tem um tanque de gasolina profundo e a multidão da Flórida poderia empurrá -lo a uma volta final enérgica se Pimblett não puder afastá -lo mais cedo (o que duvido que ele possa). Pimblett precisa depositar pelo menos três das quatro primeiras rodadas, porque se for um lançamento no quinto, Chandler vai levantar o inferno e empurrar um ritmo que Pimblett não pode combinar.

Dito isto, eu tenho Pimblett fazendo o que ele precisa estar nos scorecards e sobreviver aos últimos cinco minutos da luta. O resultado deve ser um verdadeiro prazer de pessoas, pois os fãs de Pimblett terão outra grande vitória para celebrar e os inimigos de Pimblett terão forragem mais do que suficiente com a qual para cutucar os buracos no resultado.

Escolha: Pimblett

Yair Rodriguez (8) vs. Patricio Pitbull (9)

Meu coração disse Patricio Pitbull quando essa luta foi anunciada, mas o cérebro chegou a Yair Rodriguez.

O primeiro fator que se deve considerar é a qualidade da oposição. No que diz respeito à divisão de penas do Bellator Solid Bellator, não é uma opinião radical dizer que os oponentes do UFC de Rodriguez têm um calibre objetivamente mais alto. Eu sempre fui da opinião que Pitbull teria sido um dos 5 principais peso -penas do UFC em seu auge, mas isso é teórico. Rodriguez realmente andou naquela caminhada.

Depois, há a pura vantagem de tamanho que Rodriguez tem. Também não estamos falando de alcance do braço. Os chutes letais de Rodriguez são um pesadelo para Pitbull e, embora eu confie em Pitbull para misturar que as oportunidades forem apresentadas, ele vai comer muitos metros e joelhos antes de poder cavar.

Se eu desse Pitbull uma borda em qualquer coisa, poderia ser uma velocidade da mão, mas mesmo lá Rodriguez não é desleixado. Ele é apenas uma partida de pesadelo para Pitbull, um jogador absoluto que dará tudo de si por três rodadas em busca de seu sonho do campeonato do UFC.

Simplesmente não será suficiente.

Escolha: Rodriguez

Jean Silva vs. Bryce Mitchell

Desde o momento em que este confronto foi reservado, Jean Silva, da Knockout, foi a previsão óbvia. Tão óbvio, não vejo razão para me desviar disso.

Esta é definitivamente uma partida vencível para Bryce Mitchell, dado seu excelente estilo de luta e agressivo. Colocar um lutador como Silva no pé traseiro pode ser exatamente o que é necessário para neutralizar seu ataque explosivo. Para que você possa entender por que Mitchell foi rápido em aceitar a oportunidade de atrapalhar o trem de hype de um dos representantes mais promissores dos nerds de luta.

A velocidade de Silva será a diferença aqui, no entanto. Ele é rápido e mostrou que pode defender quedas e se levantar quando está de costas. Sua defesa de luta tem que estar no ponto, mas Mitchell não vai se divertir se ele adotar uma abordagem unidimensional para neutralizar Silva.

Não estou confiante de que Mitchell pode evitar os socos de Silva por três rodadas, mesmo que ele tenha algum sucesso desacelerando -o no começo. Um nocaute parece inevitável.

Escolha: Silva

Nikita Krylov (9) vs. Dominick Reyes (15)

Dominick Reyes em uma sequência de vitórias? Em que ano é isso ???

Seus olhos não o enganam. Reyes reuniu vitórias consecutivas pela primeira vez desde 2019 e ele parece rejuvenescido e livre das expectativas que o pescaram por tanto tempo depois de ser “aquele cara que quase venceu Jon Jones”. Respeitosamente, seu retorno provavelmente foi ajudado pelo fato de que seus dois últimos oponentes são mais velhos que ele, mas ei, as vitórias são vitórias!

Krylov, apesar de ter consideravelmente mais experiência, é de alguma forma mais jovem que Reyes. Ele também está fora de ação há dois anos. Esta é apenas uma partida estranha e, no entanto, um apropriado, dado o ranking e as ranks atuais (Krylov venceu três seguidas! Quando isso aconteceu?)

O atletismo e a agilidade de Reyes deram -lhe uma vantagem na competição no início de sua carreira e ele está tão ardente como sempre. Ele terá que ser defensivo aqui, porque Krylov procurará fechar a distância e criar o maior número possível de conflitos, com a esperança de impedir que Reyes encontre qualquer tipo de ritmo.

Espere que essa luta seja todos os tipos de viciado em tempo que durar, com Reyes eventualmente encontrando um ângulo para quebrar Krylov e o deitar.

Escolha: Reyes

Preliminares

E IGE def. Sean Woodson

Girl Virna (5, P4P-18) def. Yan Xiana (3, P4P-11)

Chase Hooper def. Jim Miller

Julian Erosa def. Darren Elkins

Michal Oleksiejczuk def. Sedriques dumas

Mitch Raposo Cook. Crianças

Marco Tulio def. Tresean Gore

Nora Cornolle def. Hailey Cowan