Previsões do UFC Kansas City – MMA Fighting

Ian Machado Garry tem sido o que mirá no topo do ranking de peso médio. Agora, ele se vê defendendo seu lugar contra um dos lutadores mais quentes da divisão.

Carlos Prates venceu quatro lutas consecutivas, registrou quatro nocautes seguidos e ganhou cinco bônus consecutivos de US $ 50.000, e ele procura estender todas essas riscas quando enfrenta Garry – nº 6 no MMA Fighting Global Rankings – no evento principal do UFC Kansas City no sábado. É um avanço para Prates, que está saindo das vitórias de destaques contra os veteranos Neil Magny e Li Jingliang.

O zumbido no topo de sua divisão atualmente gira em torno do campeão Belal Muhammad defendendo Jack Della Maddalena no UFC 315 em 10 de maio, e a possibilidade de que o amigo íntimo de Muhammad, o campeão leve do UFC, o campeão leve do Islam Makhachev, pudesse se mudar para 170 libras, se o campeão leve do Islam Makhachev se mudasse para a delas Maddalena, emergente, emergente, emergente, o campeão dos leves Islam Makhachev pudesse se mover para 170 libras, se o campeão leve emergente emergente, emergente, emergente, emergente, o campeão leve do Islam Makhachev se mover para 170 libras, se o Della Maddalena emerge vencedor. Essa possibilidade confunde o quadro de candidatos, sem mencionar a presença de outros desafiantes viáveis, como Sean Brady, Shavkat Rakhmonov (atualmente afastado com uma lesão) e o vencedor do recém-anunciado evento principal do UFC Atlanta entre o ex-campeão Kamaru Usman e Joaquin Buckley.

Uma coisa é certa, quem impressiona na atração principal de sábado não estará longe de ser um título, independentemente de como o resto da divisão se abala nos próximos meses.

Em outra ação principal do cartão, o desafiante do título de peso pesado, Anthony Smith, faz sua última caminhada até o octógono quando ele enfrenta Zhang Mingyang, Giga Chikadze defende seu tênue retenção sobre o peso de David Onama, Michel Pereira olha para se recuperar de uma perda de que se encontra.

O que: UFC Kansas City

Onde: T-Mobile Center em Kansas City, Mo.

Quando: Sábado, 26 de abril. O cartão preliminar de oito lutas começa às 18h ET no ESPN+, seguido de uma carta principal de seis lutas às 21h ET no ESPN2 e ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam em pé no MMA combatendo rankings globais)

Ian Machado Garry (6) vs. Carlos Prates

Pode não ser o aspecto mais sexy dos esportes de combate, mas o evento principal de sábado é sobre controle de distância.

Ian Machado Garry imaginou um atacante técnico de elite e ele certamente apoiou isso. Ele é excelente em evitar danos, o que é um pouco importante quando você está lidando com Carlos Prates, cujo poder nocaute eu descreveria como “insano” para usar um termo técnico. Prates tem uma mão esquerda tão mortal quanto qualquer lutador na memória recente e não é preciso muitos para derrubar Garry.

Por isso, cai sobre Garry misturar as coisas e passar o mínimo de tempo possível com os Prates. Não apenas pode ser uma pontuação no range, ele também é ótimo em cortar chutes dentro e montar seus próprios ataques de poder (eu mencionei a mão esquerda dele?). Garry pode absolutamente vencer uma batalha impressionante, mas a cada minuto nos pés está brincando com fogo.

Garry precisa ir para a luta quando as aberturas se apresentam. Esta é uma luta de cinco rodadas e ele deve ter a vantagem em cardio, tendo passado 25 minutos difíceis duas vezes em sua carreira. Prates tem experiência zero lutando na 3ª rodada.

Em uma guerra de atrito (supondo que Garry evite o Big Kibosh mais cedo), Garry desgasta Prates Down e o submete no quarto.

Escolha: Garry

Anthony Smith vs. Zhang Mingyang

Anthony Smith, aconteça o que acontecer a seguir, nós o saudamos.

Nunca um batedor mundial ou uma perspectiva de chip azul, por qualquer trecho da imaginação, Smith não apenas se estabeleceu como um candidato leve no UFC, mas também lutou pelo título e foi um dilema moral de tirar o título de Jon Jones por meio da desqualificação. Lembre -se de que Smith teve 27 lutas em sua carreira profissional quando ele passou do Strikeforce e 36 brigas quando ele iniciou sua segunda corrida no UFC, que durou quase uma década.

Divulgação completa, sempre vou gostar de Smith, pois ele foi a primeira entrevista que fiz como parte da equipe de combate ao MMA. Ele ainda era um peso médio e quase um pontinho no radar do fã casual, então vê -lo florescer em um lutador de atração principal e um dos pilares das transmissões do UFC tem sido uma alegria de assistir. Eu te saúdo, “Lionheart”.

Eu também estou escolhendo contra você.

Ganhar ou perder, Smith está saindo por seus próprios termos e todos devemos respeitar isso. Eu só vou com a escolha óbvia no Zhang mais jovem e menos usado. Uma vitória de Smith deve chocar ninguém, pois não fazia muito tempo que Zhang estava enfrentando uma competição muito inferior e isso poderia ser uma ponte muito longe para o jovem de 26 anos. Acho que sua habilidade crua o leva e leva a um nocaute no primeiro.

Escolha: Zhang

Gia livre (14) vs. David para esperar

Eu imagino que a maior pergunta sobre esse confronto que todos vocês tem é a seguinte: “Giga Chikadze ainda está classificada?”

Sim, já faz um tempo desde que Chikadze parecia realmente digno de um ranking dos 15 melhores (seu nocaute de Edson Barboza? Agosto de 2021!), Mas suas únicas perdas no UFC são Arnold Allen e Calvin Kattar, então não há vergonha e eu diria que poucos pesos de penhas quebraram de um denso meio do meio do pacote. Eu poderia estar errado, mas essa é a minha opinião.

Independentemente disso, a verdade será conhecida hoje à noite enquanto luta contra o perigoso David Onama. Ainda estamos esperando Onama reunir tudo, mas ele está começando a descobrir quem ele é: um lutador rápido com melhoria de boxe e defesa de queda de qualidade. Ele terá que trabalhar duro para superar o ataque mais experiente de Chikadze. Felizmente para Onama, a produção não é um problema e ele apresenta muitos problemas para Chikadze por si só.

Mesmo que eu esteja indo com Onama por decisão, ainda espero que este seja um próximo.

Escolha: Aprovação

Michel Pereira (15) vs. Abus Magomedov

Tivemos uma idéia melhor do teto de Michel Pereira em sua perda para Anthony Hernandez. Pereira nunca foi conhecido por seu excelente cardio, então “fofo” era sua criptonita e ficou evidente que Pereira poderia não ser construída para maratonas de MMA.

Essa deficiência pode criar sua cabeça feia contra o Abus Magomedov, que se sente à distância para ganhar uma briga. Ele tem muitas fraquezas defensivas que Pereira pode explorar, então Magomedov deve estar em seu melhor conservador se quiser evitar estar do lado errado de um destaque aqui.

Com relação a Magomedov, ele é exatamente o tipo de oponente que Pereira é construído para estilizar. Não é uma ameaça de empurrar o ritmo, hittable e um passo mais lento no stand -up. Eu gosto de Pereira para ter uma performance vintage aqui, arrebatando a vitória e mantendo viva suas esperanças de título fraco.

Escolha: Pereira

Randy Brown vs. Nicolas Dalby

Esta batalha de pesos médios experientes tem uma cidade divulgada escrita por toda parte.

Não há muito separando Randy Brown e Nicolas Dalby, dois veteranos que viram tudo e são modelos para o moderno lutador de MMA. Impressionante? Eles fazem isso. Luta livre? Eles fazem isso. Luta? Eles fazem isso. Cardio? Eles têm. Esta é uma excelente partida, apenas não espere que seja faísca garantida, já que os dois lutadores são tão abrangentes que estarão sufocando as tentativas de se afastarem nos scorecards a cada passo.

A criatividade e o tamanho de Brown são suficientes para colocá -lo por cima nesta partida, embora Dalby faça tudo o que puder para deixar a luta desconfortável. Procure Brown estar um passo à frente por três rodadas, marcando apenas o suficiente para conquistar alguns juízes e voltar à pista vencedora.

Escolha: Marrom

Ikram Alisters vs. Andre Muniz

Nosso abridor de cartas principal deve terminar em um final com Ikram Aliskerov exibindo suas proezas nocautes ou Andre Muniz quebrando seu incrível jogo de luta. Por outro lado, isso pode ficar com o meio -médio.

Basta imaginar um cenário em que Aliskerov está impassível devido ao medo de uma queda e onde Muniz está infinitamente fingindo e mudando níveis com medo de um golpe de Aliskerov Ko. Você pode ver, não é? Não é maravilhoso?

Com esse Jinx fora do caminho, vou com Aliskerov colocar as mãos (e chutes e possivelmente joelhos) em Muniz. Aliskerov se move incrivelmente bem para um 185er e ele gera potência rapidamente. Por mais que seja péssimo para apontar isso, Muniz não lutou há mais de 500 dias e ele completou 35 anos em fevereiro passado, então quaisquer que sejam as deficiências atléticas que ele teve no passado, só será enfatizado agora.

Aliskerov por nocaute da primeira rodada.

Escolha: Aliskerov

Preliminares

Matt Schnell def. Jimmy Flick

Evan Elder def. Medir jovem

Chris Gutierrez def. John Castaneda

Da’mon Blackstheel DF. Alatengheili

Malcolm Wellmaker def. Cameron Saaiman

Jaqueline Amorim def. Polyana Viana

Timmy Cuamba def. Roberto Romero

Joselyne Edwards def. Chelsea Chandler