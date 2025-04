Previsões do UFC Vegas 105 – MMA Fighting

Josh Emmett volta no sábado a uma paisagem de penas muito diferente de quando o vimos pela última vez.

Faz 16 meses desde o nocaute cruel de Emmett de Bryce Mitchell, um acabamento que manteve o nome de Emmett firmemente no círculo dos Contenders. Desde então, Ilia Topuria – o homem que mais recentemente derrotou Emmett – conquistou a divisão de penas com performances virtuosas contra Alexander Volkanovski e Max Holloway e depois anunciou suas intenções de deixar a divisão de perseguir ouro a 155 libras.

Para encurtar a história: aos 40 anos, Emmett não está tão longe de um título do UFC como parece.

Ou seja, a menos que você esteja confiante de que Lerone Murphy o vence no evento principal do UFC Vegas 105 do UFC Vegas. MURPHY – Atualmente, o 13º lugar a 145 libras no ranking global de MMA Fighting, três pontos atrás do nº 10 Emmett – foi o dorminhoco da divisão de penas, com um recorde invicto em oito aparições no octógono e uma quantidade crescente de vitórias de qualidade. Ele pode não ter a bilheteria chiando que os superiores da TKO estão procurando, mas outra vitória deve dar a Murphy um estojo hermético para um futuro título.

O restante do cartão de sábado é o agora esperado Smorgasbord de veteranos e contratações recentes da série de concorrentes, então vamos ver o que podemos esperar e potencialmente aprender com os concorrentes deste fim de semana.

O que: UFC Vegas 105

Onde: UFC Apex em Las Vegas

Quando: Sábado, 5 de abril. O cartão preliminar de seis lutas começa às 18:00 ET na ESPN e ESPN+, seguido de uma carta principal de seis lutas às 21:00 ET também na ESPN e ESPN+.

Josh Emmett vs. Lerone Murphy

Isso é chifres de vitória que ouço?

É isso mesmo, na semana passada, quebrei minha série de 2025 de previsões de eventos principais incorretas com minha escolha ousada do bicampeão do UFC Brandon Moreno sobre Steve Erceg. Tão orgulhoso.

Agora é hora de sair e estou me sentindo confiante em direção a Lerone Murphy hoje à noite. Algumas vezes este ano, errei com o lutador mais experiente (Israel Adesanya, Henry Cejudo, Leon Edwards, Jan Blachowicz) ou um lutador para repetir seu sucesso em uma revanche (Amanda Ribas, Marvin Vettori). Essencialmente, não consegui reconhecer uma mudança no mar no momento apropriado.

Murphy é fortemente favorecido em vencer Josh Emmett e por boas razões. Ele é forte ofensivamente, bom o suficiente (mais sobre isso mais tarde) e, francamente, muito menos desgastado do que Emmett. Em virtude de sete anos júnior de Emmett, você pode marcar um monte de caixas a favor de Murphy.

Emmett está dizendo todas as coisas certas sobre fazer uma pausa voluntariamente de ação para rejuvenescer, o que faz sentido nesta fase de sua carreira. Mas o jogo nem sempre é gentil com os combatentes que demoram o tempo e não sei se o que Emmett ganhou em repouso e a recuperação pode compensar a decadência atlética. Mesmo que ele ainda atinja como uma marreta.

Não se engane, esse ainda é um fator importante, pois o queixo de Murphy foi quebrado de vez em quando. Isso não é algo que você gosta de ouvir quando está escolhendo alguém para vencer Emmett. Uma jogada errada e Murphy estará acordando em Manchester se perguntando para onde seu fim de semana desapareceu. Mas eu gosto que ele supere Emmett nos pés por cinco rodadas e ganhe uma decisão.

Escolha: Murphy

Patbatini vs. Joanderson Brito

Agora, este confronto tem algum potencial chateado.

Chegando nos pés, nada mal no chão, Joanderson Brito parece voltar à coluna da vitória após uma frustrante perda de decisão para William Gomis. Ele não terá que se preocupar com a falta de ação aqui, pois Pat Sabatini o encontrará de frente, pode não estar onde Brito prefere a luta a ocorrer.

Na verdade, vamos reformular isso. Pode não estar onde Brito deve prefira que a luta ocorra. Brito mostrou no passado que não tem medo de testar as costeletas de seu oponente, o que pode ser sua queda aqui. Sabatini é mais perigoso no tapete e, mesmo que Brito possa evitar envios e danos significativos, Sabatini não terá nenhum problema em jogar em segurança e segurá -lo.

Esta é uma partida de xadrez estilística, que pode facilmente terminar com o Brito coroando Sabatini com uma combinação esmagadora. No entanto, estou indo com o grappler, então procure Sabatini para fundamentar Brito cedo e frequentemente e tirar suas opções a caminho de uma vitória por decisão.

Escolha: Sabatini

Cortavious Romious vs. Chang Ho Lee

Dedo de vergonha para Cortavious Romious por nem chegar perto de ganhar peso. Vamos!

Essa gafe é uma das razões pelas quais estou inclinado para Chang Ho Lee. É certo que Lee não explodiu as portas em seu caminho para a vitória nas finais do UFC, mas ele mostrou uma coragem que o servirá bem contra o nível inferior da divisão de peso -galo. Ganhar feio pode ser tão habilidade quanto ganhar bonito.

Especificamente, a disposição de Lee de se afastar no clinch servirá bem. Romious tem potencial, mas agora ele tem um estilo direto que gira em torno de explosões rápidas e tentativas de queda com pouca configuração. Isso deve resultar em muitas brigas ao longo da gaiola, onde eu gosto de Lee desgastar. À medida que a luta avança e a Romious percebe que Lee não está murcha, a maré virará lentamente o favor do lutador sul -coreano.

Não estou escolhendo Lee para ganhar bônus tão cedo, mas acho que ele supera a ROMIAL nesta noite.

Escolha: Lee

Brad Tavares vs. Gerald Meerschaert

Brad Tavares não perde por submissão. Gerald Meerschaert nunca ganha por decisão e 11 de suas vitórias no UFC chegaram a título de submissão. Escolha fácil para mim.

“GM3” forçando uma torneira de Tavares seria realmente um dos resultados mais chocantes do ano e não está fora do reino da possibilidade. Tavares já existe para sempre e, se você luta por tempo suficiente, eventualmente será pego. Não há vergonha se isso acontecer contra Meerschaert, que está caçando a vitória do envio nº 30.

Mas não consigo ver Meerschaert derrubando Tavares com muita eficácia, mesmo que a defesa de luta livre do veterano havaiano tenha demonstrado rachaduras notáveis ​​recentemente. Esta é uma luta clássica dos médios médios e isso significa três rodadas de golpes metódicos, técnicos e principalmente de baixo impacto.

E Tavares é o mestre desses tipos de brigas.

Escolha: Tavares

Ode Osbourne vs. Luis Gurule

Ode Osbourne é um veterano elegante, bem-arredondado o suficiente para colocar alguém na divisão no aviso, mas perdeu algo especial para se separar do pacote. Menciono isso porque Luis Gurule, da série recente de concorrentes, deve ganhar isso, mesmo que ele tenha uma luta difícil.

Gurule tem muita arrogância em seu passo. Ele está leve em pé e mantém a mão direita inclinada enquanto olha para combater quando seu oponente deixa uma abertura. Ele também não tem medo de se aproximar e se sujar, então veremos como Osbourne reage quando Gurule aumenta a pressão.

Também há muito lixo no jogo de Gurule, ou seja, ele utilizará o movimento não ortodoxo para quebrar o ritmo de Osbourne. É um quebra -cabeça difícil de resolver e estou curioso para saber como Osbourne reagirá se ele não conseguir encontrar oportunidades de marcar cedo.

Gurule se projeta como uma adição sólida à lista de peso -mosca com o potencial dos 20 melhores, mas também é a mesma probabilidade de ele acabar preenchendo o papel de Osbourne no futuro. De qualquer forma, vou tomá -lo por decisão em sua estréia no UFC.

Escolha: Guru

Torrez Finney vs. Robert Valentin

Este é o confronto certo para Torrez Finney, depois de trocar o caminho através de três participações na série de concorrentes para obter um contrato do UFC. Mas cavar a fita e você verá que ele tem fraquezas que Robert Valentin pode explorar.

Primeiro, temos que mencionar a diferença de altura. Aos 1,80m, Finney tem seis polegadas de altura na robusta e muscular Torrez, e essa é uma discrepância que Torrez teve que lidar ao longo de sua carreira. Embora ele tenha se saído bem até agora, ele está sempre em risco para absorver danos enquanto trabalha para uma distância.

Quando Torrez coloca as mãos em seus oponentes, ele geralmente os leva para um passeio antes de dar -lhes o inferno da posição superior. Onde me preocupo com o “Punisher” é sua defesa de submissão. Valentin conhece um ou dois porões, então ele estará constantemente ameaçando se Torrez correr muitos riscos no chão. E essa é uma possibilidade distinta, dada a ânsia de Torrez em fazer um show.

Vamos colocar um alfinete na conversa chateada por enquanto ainda acho que a técnica de luta livre de Finney e a força bruta são demais para Valentin superar, mas eventualmente um desses médios mais altos vai derrubá -lo.

Escolha: Finney

Preliminares

Dione Barbosa def. Diana Belbita

Rhys McKee def. Daniel Frunza

Loma Lookboonmee def. Istela Nunes

Victor Henry Def. Pedro Falcao

Martin Buday def. Urano Satybaldiev

Talita Alencar def. Vanessa Demopoulos