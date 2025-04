Primeira corrida de esperma do mundo Atthletes Treinando muito para otimizar a glória do dia do jogo

Reproduza o conteúdo do vídeo

Os cérebros por trás da primeira corrida de esperma do mundo estão derramando o chá para que os doadores de seus doadores sejam um passeio selvagem se preparando para o grande dia de corrida.

Eric Zhu e o dele Startup de corrida de esperma A tripulação quebrou o “TMZ Live” na quarta-feira, dizendo que o esperma é um biomarcador essencial para a saúde masculina, então eles fizeram dois jovens doadores-um da UCLA e o outro da USC-A-ALTO LIMPO SURMERM-ATHETES TUNOU seus nadadores para a glória do Dia da Corrida.

Temos tudo a ver com entender nossos fatos … então tivemos que fazer a pergunta pegajosa – a coleção ficará em frente à platéia no evento ao vivo em 25 de abril no Hollywood Palladium?