Primeiro olhar para Jason Clarke como Alex Murdaugh na série Hulu ‘Murdaugh Murders’ Hulu

Aqui está o primeiro olhar para Jason Clarke No personagem como Alex Murdaugh No set de uma próxima série do Hulu sobre alguns assassinatos infames.

Jason está estrelando “The Murdaugh Murders” ao lado Patricia Arquette Como esposa de Alex, Maggie MurdaughPara.

A série limitada de Hulu é baseada Mandy MatneyReportagem investigativa do caso de assassinato de Murdaugh … e seus filmes no Assembly Studios em Atlanta.

A produção suporta embrulhar em junho e as primeiras imagens das filmagens … com Jason andando com cabelos loiros, gravata, óculos de sol, calças e uma camisa de botão para baixo.

Alex, um advogado da Carolina do Sul, foi condenado no ano passado por uma dupla acusações de assassinato em conexão com a morte de sua esposa e seu filho, PaulPara.

Os corpos de Margaret e Paul foram encontrados em junho de 2021 na propriedade dos Murdaughs na Carolina do Sul, e o médico legista decidiu que eles morreram de tiro em wouns.

Seus seres antes de Alex ser acusado de seus assassinatos … e, no Maentime, ele foi acusado de contratar um assassino para matá -lo, então o filho do Soyer Son pudesse dinheiro em uma apólice de seguro de US $ 10 milhões. Ele também foi atingido por fraude e acusações de drogas.