Principais democratas do Senado confiante no apoio do Partido Republicano antes do voto para repreender a política tarifária de Trump

Um dos principais democratas do Senado projetou confiança na quarta -feira de que a Câmara representará a política tarifária do presidente Donald Trump com o apoio de alguns republicanos em uma votação noturna esperada.

A medida equivaleria à rara reação bipartidária contra Trump no Senado liderado pelo Partido Republicano.

O senador democrata Tim Kaine está liderando o esforço para forçar a votação do Senado sobre o bloqueio de tarifas do governo Trump sobre as importações canadenses. Trump criticou a medida e instou os republicanos a votar contra ela.

Um republicano – o senador Rand Paul de Kentucky – está cotonsiceando a resolução e outros disseram que planejam apoiá -la ou estão abertos a apoiá -la, devido a preocupações sobre como as tarifas afetarão seus constituintes.

O impacto de qualquer voto no Senado será limitado, no entanto, pois qualquer resolução adotada não avançará na Câmara. Os republicanos da Câmara anteriormente prejudicaram uma provisão sobre uma votação processual em um projeto de lei de financiamento do governo que impede a Câmara de considerar a legislação relacionada ao bloqueio de tarifas de Trump no Canadá, México ou China pelo resto do ano.

Kaine disse na quarta -feira que se aproximou do senador Mitch McConnell na noite de terça -feira sobre assinar o esforço e disse que o republicano do Kentucky prometeu apoiá -lo antes que ele pudesse perguntar.

“Eu disse, quero falar com você sobre o meu Bill Tarifas Canadense. E você sabe, eu nem cheguei à pergunta e ele disse: ‘Estou com você'”, disse Kaine, descrevendo a conversa.

McConnell não respondeu quando solicitado por um repórter da CNN no Capitólio na quarta -feira se ele planeja apoiar o esforço.

Trump anunciou na quarta -feira tarifas de pelo menos 10% em praticamente todos os bens que chegam aos Estados Unidos, além de taxas ainda mais altas em dezenas de países que têm os maiores déficits comerciais com os Estados Unidos.

A nova política representa uma mudança dramática no comércio global e na política econômica. Tivela como objetivo restaurar as proezas de fabricação dos EUA e o equilíbrio de comércio. Mas ameaça escalar uma guerra comercial global emergente e aumentar os preços dos consumidores americanos em um momento precário para a economia.

A medida liderada pelos democratas para repreender a política comercial do governo está em andamento há algum tempo e não é uma resposta direta aos anúncios tarifários de Trump nesta tarde, embora os senadores certamente possam votar em um esforço para repreender simbolicamente a política comercial mais ampla de Trump.

A resolução anularia uma declaração nacional de emergência que o governo Trump citou em fevereiro para anunciar tarifas planejadas sobre as importações do Canadá. Os democratas descreveram a medida como uma maneira de desfazer tarifas sobre bens canadenses.

Kaine disse que acredita que tem “apoio sólido do rock” de quatro senadores do Partido Republicano, o que seria suficiente para que o voto no Senado tenha sucesso. Existem também alguns republicanos, ele disse: “que estão pensando nisso, mas não declararam”.

Trump pediu aos republicanos que votassem contra a medida em um post sobre a verdade social e destacaram quatro republicanos em particular – Sens. Paul, McConnell, Lisa Murkowski e Susan Collins – dizendo que “esperamos que se esforcem para a lareira do republicano, para uma mudança e combate os democratas e os flagrantes”.

Trump continuou dizendo: “Para o povo dos grandes estados de Kentucky, Alasca e Maine, entre em contato com esses senadores e faça com que eles finalmente sigam os valores e ideais republicanos”.

Murkowski disse “sim”, ela está votando na resolução, enquanto Collins disse na segunda -feira: “Eu pretendo”, mas que ela queria ler novamente antes de tomar uma decisão final.

Collins falou em apoio à resolução nas observações no Senado na quarta -feira à tarde, antes do anúncio de Trump.

“A economia do Maine é integrada ao Canadá, nosso parceiro comercial mais importante. De petróleo de aquecimento doméstico, gasolina, combustível de aviação e outros produtos de petróleo refinados, a usinas de papel do Maine, empresas de produtos florestais, produtores agrícolas e lagostas, disse ela.

Trump deve anunciar os detalhes de seu plano de “Dia da Libertação” às 16h ET, pois ele pretende redesenhar os acordos econômicos com parceiros comerciais dos EUA. Trump e sua equipe ainda estavam pesando opções no final de ontem, sem nenhuma decisão final tomada antes do anúncio do Rose Garden.

Os detalhes das novas taxas ainda não estão claros, mas Trump provocou tudo, desde tarifas recíprocas em todos os países; a promulgação de tarifas atrasadas de 25% no México e no Canadá; bem como tarifas em madeira, cobre, produtos farmacêuticos e microchips.

Kaine alertou sobre as consequências negativas para os estados agrícolas de uma guerra comercial, mencionando especificamente o potencial impacto negativo na indústria de uísque.

“Nunca houve uma guerra comercial unilateral e eles sempre retaliam quando é a agricultura. Isso atinge a AG afirma muito, muito difícil, que inclui uísque”, disse Kaine. “Destiladores artesanais na Virgínia, meus fabricantes de cerveja artesanais estão muito, muito preocupados com isso.”

Referindo -se a McConnell, Kaine disse: “E tenho certeza que ele está ouvindo a mesma coisa. … Eu imagino que ele esteja ouvindo um bocado de pessoas”.

Kaine reconheceu que ainda há incerteza sobre o que Trump anunciará sobre tarifas na quarta -feira à tarde, mas disse que não achava que isso afetaria sua contagem de votos.

“Ele poderia adiar, ele poderia cortá -lo, ele poderia aumentar, quero dizer, esse é o fato adicional de que é um curinga. Não acho que isso afete, o que ele faz, acho que não afetará, embora eu acho que se você tenha cancelado completamente a emergência. Você sabe que isso poderia, mas ele não vai fazer isso com base em seu tweet.

O senador disse que não está tomando um apoio democrático unânime como garantido, mas projetou confiança de que não haveria deserções do lado deles, embora ele tenha dito que houve algum “drama” à medida que mais senadores do Partido Republicano estejam com perguntas sobre a resolução.

Perguntado se ele acha que a verdadeira post da verdade de Trump afetará os votos, ele disse: “Ele também me atacou, isso não me afeta. E os que ele atacou, acho que isso não os afeta. Então, veremos”.

Ted Barrett e David Goldman, da CNN, contribuíram para este relatório.