Procurador -geral Bondi Blasts Juiz que bloqueou a ordem executiva direcionada ao escritório de advocacia Trump procurou punir

O procurador -geral Pam Bondi criticou um juiz federal que bloqueou parcialmente a aplicação da ordem executiva do presidente Donald Trump, voltada para o escritório de advocacia Jenner e Block, dizendo às agências governamentais que parem de fazer cumprir a ordem, apesar da “flagrante sobrecarregar o poder do poder judicial”, sugerindo que as agências ainda sejam permitidas “a quem decida com quem trabalhe” ”

O idioma Stark, escrito em um memorando arquivado em documentos judiciais na terça -feira, foi emitido em conjunto por Bondi e Russell Vought, diretor do Escritório de Administração e Orçamento, e precisava ser enviado a todas as agências do ramo executivo como parte de uma ordem do juiz John Bates que emitiu uma ordem de restrição temporária em um processo apresentado pela empresa.

O memorando de Bondi e Vought começa: “Em 28 de março de 2025, um tribunal distrital não eleito mais uma vez invadiu as prerrogativas de formulação de políticas e liberdade de expressão do ramo executivo, inclusive exigindo que o procurador-geral e o diretor OMB de que o Tribunal de OMB junte a um swift do chefe do Departamento Executivo e da agência local não faltassem a essa autoridade, e o superficial de um swifts de construção.

“É claro que, como observado na ordem judicial, as agências têm permissão para continuar seu curso comum de negócios, que carrega consigo a autoridade para decidir com quem trabalhar”, continuou o memorando.

O idioma no memorando, principalmente dizendo às agências que ainda pode optar por não trabalhar com as empresas, é altamente incomum e combativo para um procurador -geral.

O memorando, arquivado no tribunal federal, foi exigido como prova de que o governo estava cumprindo a ordem do juiz de que interromperia a aplicação de partes da ordem executiva. O documento foi assinado por Chad Mizelle, chefe de gabinete do procurador -geral e procurador -geral associado interino.

Jenner é uma das três empresas que processou o governo – e ganhou ordens de restrição temporárias – sobre as ordens executivas que Trump disse que estavam em resposta ao trabalho político de seus parceiros ou clientes e laços com investigações criminais que investigaram Trump.

As ordens executivas de Trump restringiram vários grandes escritórios de advocacia de fazer negócios com o governo federal.

Várias outras empresas cederam à ameaça de possíveis ordens executivas contra elas e fizeram acordos com a Casa Branca.

A CNN relatou anteriormente Willkie Farr & Gallagher LLP – que emprega o ex -cavalheiro Doug Emhoff – concordou em um acordo com Trump, que o presidente disse que inclui a empresa que fornece pelo menos US $ 100 milhões em serviços jurídicos pro bono durante todo o seu segundo mandato.

Antes de ser anunciado o acordo de Willkie, Emhoff abordou o assunto dizendo: “O estado de direito está sob ataque. A democracia está sob ataque. E, portanto, todos nós, advogados, precisamos fazer o possível para recuperar isso”.

Trump fez acordos semelhantes com os escritórios de advocacia Paul Weiss; Milbank; e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.

Em seu bloqueio da Ordem Executiva contra Jenner, Bates, um presidente do presidente George W. Bush, chamou o direcionamento da empresa de “perturbador” e disse que era improvável que sobreviva a um desafio constitucional.