Procurador -Geral instrui os funcionários do Departamento de Justiça a aplicar políticas direcionadas a cuidados com menores transgêneros

CNN

–



O procurador-geral Pam Bondi divulgou na terça-feira um memorando de diretrizes aos funcionários do Departamento de Justiça para fazer cumprir as políticas do governo Trump direcionadas ao atendimento de afirmação de gênero para menores, de acordo com uma cópia do memorando obtido pela CNN.

O memorando vem depois do presidente Donald Trump emitiu uma ordem executiva em janeiro, intitulada “Proteção de crianças de mutilação química e cirúrgica”. A ordem executiva tem como alvo menores que se identificam como transgêneros e diz que os Estados Unidos não “financiam, patrocinam, promovem, ajudarão ou apoiarão” menores que procuram cuidados de afirmação de gênero.

“De acordo com a diretiva do presidente, estou emitindo as seguintes orientações a todos os funcionários do Departamento de Justiça para aplicar proteções rigorosas e responsabilizar aqueles que atacam crianças vulneráveis ​​e seus pais”, disse o memorando de Bondi.

O memorando, que foi relatado pela primeira vez por LawDork, descreve várias diretrizes que os funcionários do Departamento de Justiça devem seguir para implementar as políticas descritas na ordem executiva de Trump. As iniciativas incluem a redação e promoção da nova legislação, o estabelecimento de uma coalizão estadual e federal contra a mutilação infantil e a investigação de fornecedores médicos e empresas farmacêuticas que o memorando diz “enganar o público” sobre os efeitos colaterais do atendimento de afirmação de gênero para os menores.

O memorando de Bondi tem como alvo especificamente a comunidade médica, dizendo que tem Dados as famílias “conselhos enganosos”, ao procurar a ajuda de profissionais médicos para esse tipo de atendimento.

As principais associações médicas principais-incluindo a American Medical Association, a American Psychiatric Association, a Sociedade Endócrina, a American Psychological Association, a Academia Americana de Pediatria e a Academia Americana de Psiquiatria de Crianças e Adolescentes-afirmaram a prática de cuidados que afirmam gênero e concordam que seus cuidados clinicamente adequados podem fornecer tratamento de vida para crianças para crianças e adultos.

“A comunidade médica, com suas raízes na ciência dura, está bem posicionada para servir como um baluarte contra essa doença sociológica”, disse o memorando de Bondi. “E, de fato, os pais que estão desesperados para ajudar suas crianças confusas e frustradas se voltaram para os profissionais médicos em busca de ajuda.”

Medicina e cirurgia podem ser usadas na prática mais ampla conhecida como atendimento de afirmação de gênero, mas essas intervenções são normalmente reservadas para adultos. As diretrizes internacionais não recomendam intervenção médica ou cirúrgica antes que as crianças transgêneros atinjam a puberdade. Mesmo para adolescentes e adultos mais velhos, a cirurgia é relativamente rara, mostram pesquisas. A prática mais ampla de atendimento de afirmação de gênero também pode incluir aconselhamento para o indivíduo e para a família em qualquer idade.

Para as crianças, os cuidados que afirmam gênero são definidos pela Academia Americana de Pediatria como tratamento não julgado e apropriado para o desenvolvimento, fornecido em um espaço clínico seguro. O cuidado é individualizado e baseado em estudos científicos revisados ​​por pares que mostram sua eficácia.

Bondi conclui seu memorando afirmando novamente que o Departamento de Justiça executará as políticas do governo sobre cuidados de afirmação de gênero.

“Proteger os filhos da América deve ser uma prioridade, seja de cartéis de drogas, terroristas ou até nossa própria comunidade médica”, escreveu Bondi. “Todos os dias, ouvimos histórias mais angustiantes sobre crianças que sofrerão pelo resto de suas vidas por causa da ideologia inescrutável por trás de ‘cuidados de afirmação de gênero’.”

Vinte e seis estados aprovaram proibições de cuidados de saúde que afirmam gênero para crianças e adolescentes trans, de acordo com uma análise da CNN de dados do Projeto de Avanço de Movimento, um think tank sem fins lucrativos que defende os direitos de LGBTQ.