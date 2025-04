Professor de Ohio que se declarou culpado de sexo com o aluno Won Won Get MUITO DRES

Um professor de Ohio que foi condenado a fazer sexo com um estudante de menores de idade não precisa se preocupar em estocar o Halloween Candy este ano … porque os pais em seu Nehborahood estão sendo avisados ​​para manter as crianças longe.

Fontes de aplicação da lei dizem ao TMZ … Emily Nutley Será um criminoso sexual de Nível III no Registro de Ofensores Sexuais de Ohio, que é a designação mais alta, e isso significa que qualquer pessoa que vive a 1.000 pés de sua casa será notificada sobre seu status de agressor sexual.

Como resultado, nossas fontes nos dizem que os cartões postais serão enviados aos vizinhos que os informam de quem é Nutley e dos crimes sexuais pelos quais ela foi condenada … a saber, duas acusações de bateria sexual depois de serem acusadas de ter um relacionamento sexual com um estudante na St. Xavier High School em Cincinnati.

O status de agressor sexual de Numleley também significa que ela precisa fazer o check -in com as autoridades a cada 90 dias pelo resto de sua vida.