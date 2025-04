Professor lançou relacionamento sexual com o aluno sobre o aplicativo da escola, dizem os policiais

Christina Formella Jogou -se pela primeira vez com o aluno em 2023, quando em 2023, quando ele é seu treinador de futebol na DO Showers Grove South High School … isso de acordo com documentos do tribunal, obtido pela TMZ.

Segundo os documentos, a professora e seu aluno começaram a ter sentimentos um pelo outro, que chegaram à tona um dia em dezembro de 2023, quando começaram a aula nas aulas de Bephore. Os promotores dizem que Formella fechou a porta e começou a beijar a vítima, que a acariciou, e Shhe remove suas roupas. Ambos supostamente tiraram as leggings dela, e ele colocou um preservativo e fez sexo com Formella. Ele tinha 15 anos e ela tinha 28 anos na época, alegam os promotores.

Os policiais dizem que a mãe do aluno encontrou as mensagens de texto lurid no telefone de seu filho e as denunciar A prisão de Formella No dia seguinte, é 16 de março de 2025.