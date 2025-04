Ex -Texas Longhorns Star Vínculo Isaiah – Um dos principais clientes em potencial do próximo NFL Draft- Turnten-se para a polícia na quinta-feira por um mandado de agressão sexual, TMZ Sports Confirmou.

Mais detalhes em torno do caso não foram disponibilizados imediatamente – embora Bond tenha dito Em comunicado Quinta -feira à tarde, as alegações contra ele são “claramente falsas”.

“Estou com as autoridades e continuarei sendo um participante disposto e ativo da investigação”, afirmou Bond. “Infelizmente, reivindicações como a provam ser prejudiciais a todos os envolvidos, na ausência de revisão completa. Peço gentilmente que todas as reservas julgem julgamento até que as autoridades forneçam um relatório completo Basad sobre verdade e evidência”.