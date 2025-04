Pumas falha em Concacaf e deixa escapar da semifinal para Messi

Com um objetivo dramático na compensação, Vancouver elimina a equipe mexicana e agora enfrentará a Inter no prelúdio da final.

México – o Pumas Eles viveram o primeiro colapso sob o comando de Efraín Juárez. Felinos empatados em 2-2 contra Vancouver Whitecaps No jogo de volta das quartas de final do Copa dos Campeões da CONCACAFmas o Global (3-3) os deixou de fora para os objetivos como visitante da equipe canadense. O resultado negativo para felinos evitou a visita de Lionel Messi para a capital mexicana.

Los Pumas Eles mantiveram o suspense até os minutos finais do jogo. O triunfo parecia amarrado após os 88 minutos acariciou a glória com um gol de Ignacio Pussettomas a realidade os atingiu no tempo de compensação e, no final, eles caíram em sua casa e diante de seu povo.

A ilusão de ver Lionel Messi Em Cu, era latente. Houve 40 segundos que separavam o argentino de visitar a capital mexicana para jogar um jogo oficial, mas o fator de gols do visitante arruinou a celebração da universidade.

Pumas foi eliminado na Copa dos Campeões. Image7/ Diego Padilla

Vancouver Eu precisava de uma meta para pressionar. Sebastian Berhalter encontrou a glória para os canadenses. No meio do vendaval que era o Pumas Nos primeiros minutos, os visitantes se uniram para impor suas condições por um breve período.

Berhalter surpreendeu quando terminou um centro na altura média do taquito para superar Alex Padilla e abra a pontuação. O silêncio reinou na cidade da universidade e a possibilidade de ter Messi e companhia na capital mexicana desapareceu.

Então veio a reação do Pumas. Memorando Martínez Ele encontrou um rebote na área e marcou o empate e a ilusão para os fãs retornaram. A ‘memória’ colocou as arquibancadas para vibrar.

No complemento, o Pumas Eles deixaram com entusiasmo e foram para a frente com tudo, mas não encontraram a clareza para definir da melhor maneira.

Até o 88º minuto era quando Pumas Ele encontrou o objetivo que lhe deu tranqüilidade. Era Ignacio Pussetto que o fez explodir. ‘Nacho’ terminou um salto duplo na pequena área e colocou os felinos nas semifinais por alguns minutos.

O sabor durou pouco. No minuto 90+3, a falha foi concluída. Tristan Blackmon silenciou a CU com um tiro na pequena área a apenas dois minutos do final. Agonizado, Vancouver eliminou o Pumas e também apagou as ilusões dos fãs para ver Lionel Messi Na capital mexicana.