Pumas faz o dever de casa contra Santos e retorna para jogar em sites

A equipe felina supera os Warriors como falta de um dia, é colocada na décima posição do Clausura 2025.

México – o Pumas Eles voltaram a posições de Brincar Depois de bater em casa por 2-0 a Santos. As anotações de Guillermo Martínez y Nathan Silva Eles deram ar e confiança a felinos que se aproveitaram do confronto contra o pior time do torneio e agora dependem de si mesmos para aspirar a uma posição no top 10 da mesa.

A tensão no Estádio Olímpico da Universidade Era evidente. A eliminação de Copa dos Campeões da CONCACAF Ainda pesa e não diz o empate contra Juarez no fim de semana passado. Com esse peso no topo, a atmosfera era um tanto hostil e com muitas dúvidas.

Pumas Ele aproveitou o benefício de medir o pior time do campeonato. Santos Ele mal colocou resistência na quarta -feira à noite. Ao mostrar um pouco de faísca, as opções que se incomodam Alex Padilla No objetivo felino.

Pumas não encontra problemas para superar Santos no J16. Imag7

Por outro lado, os avisos das premissas chegaram em breve. Carlos Acevedo abordou intervenções perigosas das baterias felinas, até Guillermo Martínez Ele quebrou o zero no placar. A ‘MEMÓRIA’ teve um foco Robert Ergas e definido na área para deixar o goleiro de Guerrero. A emoção das bancas acompanhou o atacante, que comemorou junto com seus companheiros de equipe.

Santos Ele sentiu o golpe e tentou avançar linhas, mas a equipe do ‘Tano’ Ortiz Ele não encontrou as respostas para o mau funcionamento que declarou ao longo da campanha e que o tem em um de seus piores estágios.

No complemento, Pumas aproveitou os espaços e Leo Suárez Era o elemento mais perigoso, mas o argentino não definiu adequadamente as tentativas que teve e ficou com o desejo de gritar um objetivo.

As oportunidades estavam aumentando para os que estão em casa e o segundo prêmio chegou à supervisão da traseira visitante. Nathan Silva Ele levou esse tempo para expandir a vantagem e também melhorar sua diferença de objetivos, um fator que poderia ser fundamental no final da campanha.

Los Pumas Eles aproveitaram os benefícios de medir o pior time do torneio e agora dependem de si mesmos para entrar no jogo, mas os últimos costumes são o estádio da universidade, Casa de Los Tigresentão não será fácil adicionar unidades, então eles também esperam que Chivas Sucoma no clássico Tapatío.