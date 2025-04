Qual é o panorama das cinco principais ligas da Europa?

França é o único que definiu campeão, no resto ainda há uma corrida aberta em direção ao título

Algumas semanas depois de terminar o Cinco ligas principais da Europaapenas um definiu seu campeão, mas o resto continua na corrida para definir a melhor equipe da temporada.

ESPN apresenta o panorama do Corra para o campeonato do Cinco ligas principais da Europa:

Barcelona Em março, primeiro, com quatro pontos de vantagem já falta de oito dias. Seu perseguidor mais próximo é o Real Madrid, que tem 63 pontos, e é seguido pelo Atlético de Madrid com 60 unidades, ambas as equipes pressionam com a intenção de arrebatar a liderança.

Barcelona não aproveitou a oportunidade para decolar do Real Madrid na corrida pelo título da Espanha. Pedro Salado/Getty Images

Mais atrás estão atléticos, Betis e Villarreal, que lutam para permanecer nas posições que dão o passe para competições européias. Na parte inferior, Valladolid é quase condenado à descida, enquanto Las Palmas e Leganés da luta mexicana de Jeff Luhnow para sair dos postos que o enviam para a segunda categoria o próximo torneio.

Fulham dá esperanças, mínimas, ao Arsenal, depois de parar o Liverpool. A equipe de Raúl Jiménez venceu o líder do Premier Leaguemesmo assim, o Vermelhos Eles permanecem no topo com 73 pontos e 11 unidades do Arsenal, seu perseguidor mais próximo.

Nottingham Forest, Chelsea e Manchester City lutam para se classificar para as posições da Europa, enquanto nas posições de descendência Leicester City e Ipswich Town estão localizadas, enquanto Southampton já perdeu a categoria na ausência de sete dias para jogar.

Bayern de Munique permanece no topo do Bundesligacom 68 pontos e seis unidades de vantagem sobre o Leverkusen, seis jogos para terminar o campeonato.

Leverkusen é a única equipe que tem alguma possibilidade de alcançar Bayern de Muniqueenquanto Frankfurt, Mainz 05, Leipzig e Mönchengladbach lutam pelas posições nas competições da Europa.

O Holstein, Bochum e Heidenheim estão no fundo da mesa, tentando evitar descendência.

Inter, de Milão Ele é o líder com 68 pontos, com quatro unidades a mais que o Napoli. A equipe Nerazzurri Ainda tem um jogo mais do que o Napoli, para que a distância possa ser reduzida devido a sete dias.

Atrás do Napoli, há o Atalanta, Bolonha, Juventus e Lazio, que lutam para participar de competições européias e uma supervisão das principais equipes, tentam entrar nas primeiras posições.

O AC Milan de Santiago Gimenez ainda está fora de competições européias, com um calendário difícil, que marca a partida contra Roma e Atalanta, equipes que os excedem nas unidades.

Na zona de descida, Empoli, Venezia e Monza tentam puxar o lecce, a fim de evitar cair para o Série b próxima temporada.

Em Françaele Paris Saint-Germain Foi coroado na ausência de oito dias, graças ao fato de ter 24 pontos à frente de seu perseguidor mais próximo, como Mônaco.

Nessa categoria, as posições das equipes que classificam a Europa ainda não estão definidas, então Marselha, a corrida de Estrasburgo, Lyon e Niza mantêm a luta no final da temporada.

Na parte inferior, Montpellier parece condenado a perder a categoria, enquanto Saint Etienne e Reims ainda estão esperando pontos para sair das últimas posições.