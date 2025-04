Quando é e o que você deve saber sobre o sorteio de xícara de ouro de 2025?

Data, horários, bombas e equipamentos classificados … todas as informações para o sorteio da próxima Copa de Ouro.

O Copo de ouro 2025 É uma das competições mais importantes que serão realizadas neste verão e o torneio do CONCACAF É fundamental na preparação de México, Estados Unidos y Canadánações que serão responsáveis ​​por abrigar o 2026 Copa do Mundo.

Os fãs saberão nesta semana os grupos e confrontos da primeira rodada do concurso que promete ser muito especial devido à importância das seleções mais poderosas da região.

Em seguida, compartilhamos tudo o que você precisa saber sobre 2025 Raffle de copo de ouro.

Quando e que horas é o sorteio de xícara de ouro de 2025?

Ele 2025 Draw Cup Cup Está programado para acontecer na quinta -feira, 10 de abril, às 17:00. Da Cidade do México, 19:00 do leste dos Estados Unidos.

Como funciona o sorteio?

De acordo com o local oficial do Copo de ouroo empate “envolverá oito bombas. Bombas 1 a 4 conterão as esferas com os nomes das equipes nacionais participantes, e as bombas 5 a 8 conterão as esferas dos grupos A, B, C e D”.

As 15 seleções participantes serão divididas em bombas 1 a 4 com o atual campeão e melhor classificado em Bombo 1 e os três piores classificados, ao lado da seleção de hóspedes (Arábia Saudita) em Bombo 4.

O sorteio começará com as esferas do bumbo 1 e seus grupos pré -selecionados do hype 5, posteriormente, continuarão com as esferas do hype 2 para selecionar os grupos do Bombo 6. O mesmo processo será repetido com os outros tambores.

Como estão as bombas das seleções?

Bombo 1: México, Canadá, Panamá, Estados Unidos

Bombo 2: Costa Rica, Jamaica, Honduras, Haiti

Bombo 3: Guatemala, Trinidad e Tobago, El Salvador, Surinam

Bombo 4: Guadalupe, Curazao, República Dominicana, Arábia Saudita

O México é o chefe do grupo?

Sim. De acordo com os regulamentos do sorteio, as seleções nacionais do Bombo 1 serão plantadas como cabeças padrão da seguinte forma:

Onde ver o sorteio da Copa de Ouro 2025?

O sorteio do Copo de ouro 2025 Pode ser visto no México e nos Estados Unidos para o sinal TUDN e VIX.

Quais seleções são classificadas no copo de ouro de 2025?

Os esquadrões que jogarão a competição mais importante da equipe da CONCACAF são os seguintes:

Quando começa a fase do grupo?

A primeira etapa do torneio começará em 14 de junho e o Sofi Stadium Serão a sede do duelo inaugural da competição. A fase do grupo terminará em 24 de junho.

Que estádios sediarão o Gold Cup 2025?

O Copo de ouro 2025 Ele será reproduzido em 14 propriedades diferentes nos Estados Unidos e destacará que alguns desses estádios serão locais no próximo Copa do Mundo Isso será realizado em 2026. Em seguida, compartilhamos todos os estádios que se hospedarão:

AT&T Stadium – Arlington, TX

Q2 Stadium – Austin, TX

Dignity Health Sports Park – Carson, CA

NRG Stadium – Houston, TX

Estadio de energia da concha – Houston, TX

Sofi Stadium – Inglewood, CA

Allegiant Stadium – Las Vegas, NV

Estadio do Banco dos EUA – Minneapolis, MN

State Farm Stadium – Phoenix, AZ

Snapdragon Stadium – San Diego, CA

PayPal Park – San José, CA

Estádio Levi’s – Santa Clara, CA

CityPark – St. Louis, MO

BC Place – Vancouver, Canadá

Como é o formato da Copa de Ouro de 2025?

O Copa de ouro Concacaf 2025 Começará com uma fase de grupo com as 16 equipes classificadas: quatro grupos de quatro equipes cada. Afinal, contra todos, os quatro vencedores do grupo e os quatro segundos, oito equipes no total, avançarão para a fase de eliminação.

A etapa eliminatória começará com as quartas de final nos dias 28 e 29 de junho, seguidas pelas semifinais em 2 de julho e a final, onde o campeão da CONCACAF será coroado, no domingo, 6 de julho.