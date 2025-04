Quando o Arsenal vs. Real Madrid para a primeira mão das salas da Liga dos Campeões: equipamentos, data, hora e TV ao vivo

Arsenal y Rosto do Real Madrid nele Emirates Stadium isso é Terça -feira, 8 de abril pelo Ida do quartas de final do Liga dos Campeões da UEFA 2024-2025. A partida começa às 16:00 (Arg/uru), 15:00 (chi), 14:00 (col/por/ecu) e pode ser Veja Disney+ Live (Apenas para a América do Sul).

Por que esse duelo de campeões é importante

Real Madrid teve alguma turbulência recente na Laliga, mas sabe -se que quando o Campeões, a equipe tem uma motivação especial. A competição que tem um vencedor histórico máximo, além do atual campeão, leva um único time nos brancos, que na terça -feira terá uma ocasião interessante para mostrá -lo novamente.

O merengue visita o Arsenal em Londres, uma equipe que em 2024 disputou novamente casos como em nível europeu e para o qual o título da Premier League nos últimos anos está escapando.

Aqueles liderados por Mikel Arteta têm armas suficientes para colocar o problema realembora lesões importantes tenham prejudicado a capacidade da equipe de desempenho no mais alto nível.

Jogadores a seguir no Arsenal vs. Real Madrid

Arsenal Ele recuperou recentemente sua figura de ataque principal, Bukayo deque ele passou vários meses por lesão. O fim é geralmente combinado com Martin Odegaard para criar perigo, e estará nesse setor onde o Real Madrid deve ter as maiores precauções.

Naquele setor esquerdo da defesa, aqueles liderados por Carlo Ancelotti Eles não serão capazes de contar com Ferland Mendy e é provável que Eduardo Camavinga o Fran García Eles ocupam essa posição. Por sua vez, O Real Madrid terá seus grandes atacantes disponíveisque testará a defesa dos ingleses que chega com alguma chave baixa.

Portanto, Kylian MbappéAssim, Vinícius Júnior y Jude Bellingham Eles procurarão deixar seu impacto na primeira mão para chegar pacificamente ao jogo em Santiago Bernabéu.

Assim as equipes chegam

Os de Londres alcançam esse duelo depois de atrair 1-1 contra o Everton para a Premier League, onde ele ocupa o segundo lugar atrás do Liverpool.

Por sua parte, o Real Madrid caiu por 1-2 contra o Valência agonizado em sua última partida para a Laliga, e anteriormente empatou em 4-4 com o Real Sociedad para alcançar a classificação em tempo extra para a final da Copa del Rey.

O último antecedente

A última vez que essas equipes se encontraram foi na rodada de 16 da edição de 2005/2006. O Arsenal venceu por 1 a 0 na primeira mão de Madri com gol de Thierry Henry, enquanto o retorno em Londres terminou 0 a 0, com o qual o inglês avançado Ronda.

Quando eles jogam: data, hora e TV ao vivo

A festa entre Arsenal y Real Madrid Isso será jogado Terça -feira, 8 de abril Do 16:00 (arg/uru), 15:00 (chi), 14:00 (col/por/ecu) E você pode Veja Live in Disney+ (Apenas para a América do Sul).