Quanto a ausência de Lewandowski pesará na final da Copa del Rey?

O polonês não estará na final da Copa del Rey ou na primeira etapa da semifinal dos campeões contra a Inter, então o Barça tem o desafio de sobreviver sem seu goleador.

O FC Barcelona perdeu gols, experiência, hierarquia e liderança com a lesão de Robert Lewandowski em um momento decisivo da temporada.

Laliga está na ESPN+ Agora você pode desfrutar da Laliga na ESPN+, onde pode ver todos os jogos ao vivo em espanhol. Inscreva -se aqui

O polonês, com uma lesão muscular, não estará na final da Copa del Rey contra o Real Madrid ou na primeira perna da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão, então agora mais do que nunca o set para minimizar os danos por uma grande ausência.

Lewandowski não substitui o Barça, porque, por mais que a boa campanha de Ferran Torres seja elogiada, os espanhóis estão longe de ser um jogador de futebol 100 % confiável e oferecendo garantias no ataque, tocando como um centro da frente ou por uma das bandas.

Ele é um jogador que é capaz do melhor e também o pior, então, com toda a certeza, Hansi Flick já tem em mente outras variantes possíveis para tentar pesar o baixo do polimento o mínimo possível.

Lewandowski lamenta em uma partida de Barcelona. Getty Images

O ANSU FATI que havia sido apagado praticamente ao longo da temporada pode servir como um eixo de ataque, é claro sem a presença na área ou a capacidade de definição oferecida pelo veterano, mas forneceria mobilidade e velocidade.

Ele já jogou contra Mallorca e, embora tenha feito isso pela ala esquerda, ele não era visto tão por ritmo e, é claro, não poderia ter perdido a qualidade com que ele deslumbrou quando emergiu como a ‘Grande Jóia’ da Masía.

jogar 2:59 Barcelona ainda é imparável ao vencer Mallorca por 1-0 com um gol de Dani Olmo O Barcelona ficou com a vitória em casa vencendo Mallorca por 1 a 0 com o gol de Dani Olmo de continuar liderando a Laliga.

Outra alternativa é que Dani Olmo joga como ‘9’, uma posição que ele não ignora porque no time espanhol que ele jogou. Embora não seja onde ele parece melhor e rende, ele não ficaria louco se Flick opte por essa aposta.

Nas partidas mais recentes, o cansaço no modelo Culé ficou evidente, é o trecho final e os títulos estão tão próximos e até agora, então agora as lesões parecem ser a pior notícia que o clube pode sofrer.

Com 36 anos, Lewandowski está assinando sua melhor temporada desde que ele está no Barça com 40 gols, nem mais nem menos. É por isso que, juntamente com Pedri, Lamine Yamal e Raphinha são dos jogadores insubstituíveis da equipe, porque não há outro como ele em posição.

Que desafio tem Barça e filme: Survive – e Win – sem o goleador em uma final de vidro e em uma semifinal de campeões.