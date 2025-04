Quarta edição da FliPenedo acontece de 09 a 12 de abril

Nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril, o governo Ronaldo Lopes/Valdinho Monteiro promove a FliPenedo 2025. A quarta edição da Festa Literária de Penedo vai homenagear o cineasta Cacá Diegues e o advogado, jurista e escritor Paulo Lobo, ambos alagoanos e reconhecidos Brasil afora.

A programação da FliPenedo é vasta e contará com atividades para toda a família, a exemplo de contação de histórias, oficinas, palestras, bate-papos com escritores, poetas e palestrantes, atrações infantis, exibição de filmes, mesas-redondas, lançamento de livros, feira de livros e artesanato, exposição fotográfica, sarau na jardineira, barco de cordel e atrações musicais locais e nacional.

“A 4ª edição da FliPenedo mostra como nossa feira literária cresceu desde que foi criada no nosso primeiro mandato. É um evento que valoriza a cultura, incentiva a leitura e movimenta Penedo com atividades para todas as idades. Este ano, homenagearemos dois grandes alagoanos: Cacá Diegues e Paulo Lobo. Estamos investindo em educação, arte e cultura, porque acreditamos que isso transforma vidas e também fortalece nossa economia”, disse o Prefeito Ronaldo Lopes.

A quarta edição da Festa Literária de Penedo também contará com o Encontro da Academia Penedense de Letras, Artes, Cultura e Ciências (APLACC) e com um bate-papo especial acerca do empoderamento feminino.

O evento incluído no calendário oficial da Prefeitura de Penedo tem como objetivo promover e aprofundar o conhecimento literário por meio de atividades culturais. A Festa Literária é uma realização da Prefeitura de Penedo, por meio das secretarias municipais de Turismo e Economia Criativa (SETUREC) e Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ), dentre outros setores da administração pública municipal cuja programação completa será divulgada em breve.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC